به گزارش ایلنا، طبق اعلام ای‌اس‌پی‌ان، علاوه بر دیه‌گو آرراساگتا که روز پنج‌شنبه با لنگیدن دیده شد، مدافعان رونالد آرائوخو و خوزه ماریا خیمنز نیز برای این بازی در دسترس نخواهند بود. آرراساگتا، هافبک تیم فلامنگو، به دلیل مصدومیت درجه دو در ناحیه ساق پا تحت درمان است و فیزیوتراپیست این باشگاه، لانیان نوس، برای کمک به روند درمان او به تیم ملی اروگوئه ملحق شده است. فلامنگو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تیم ملی اروگوئه در روند بهبودی آرراساگتا بی‌مسئولیتی کرده است.

رونالد آرائوخو نیز در جریان تمرینات پیش از جام جهانی دچار کشیدگی عضلانی شد و برای تسریع در بهبودی به اسپانیا سفر کرد. او به تازگی به تمرینات گروهی تیم ملی بازگشته، اما بازی نخست را از دست خواهد داد.

تیم ملی اروگوئه روز پنج‌شنبه نخستین تمرین خود را در پلایا دل کارمن مکزیک برگزار کرد و علاوه بر سه بازیکن غایب، فدریکو والورده نیز به دلیل انجام تمرینات داخلی در باشگاه، به میدان نرفت.

تیم تحت هدایت مارسلو بیلسا در گروه H جام جهانی قرار دارد و در نخستین دیدار خود به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت. این بازی روز دوشنبه آینده، ساعت ۱۹ به وقت برزیل در میامی برگزار می‌شود. اروگوئه در دور دوم گروهی نیز به مصاف کیپ‌ورد خواهد رفت و این دیدار در تاریخ ۲۱ ژوئن، ساعت ۱۹ به وقت برزیل در میامی انجام خواهد شد. آخرین بازی این مرحله نیز برابر اسپانیا، پنج روز بعد و ساعت ۲۱ در آکرون برگزار خواهد شد.

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