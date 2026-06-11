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داستان باورنکردنی ستاره مراکش

از اخراج به خاطر چاقی تا جام جهانی ۲۰۲۶

از اخراج به خاطر چاقی تا جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1797574
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مهاجم تیم ملی مراکش، رقیب برزیل در نخستین دیدار جام جهانی، با چالش‌های زیادی در دوران جوانی خود مواجه بوده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل صیبری، یکی از بازیکنان ارزشمند تیم ملی مراکش، در آستانه بازی با برزیل در جام جهانی، به یاد می‌آورد که در دوران جوانی به دلیل اضافه وزن از تیم‌های مختلف اخراج شده است. این بازیکن ۲۵ ساله که در بلژیک بزرگ شده، در مصاحبه‌ای با روزنامه «گازت وان آنتورپن» گفت: «من در تیم بیئرشوت بازی می‌کردم، اما وقتی آن باشگاه ورشکست شد، به آندرلخت پیوستم. دو سال در آنجا بازی کردم تا اینکه یک روز قبل از شروع فصل به من گفتند که می‌توانم بروم. فکر می‌کردند چاق هستم.»

صیبری در سن ۱۴ سالگی بدون تیم ماند و به آکادمی مخلن پیوست و توجه تیم خنک را جلب کرد. او سه فصل در این تیم بازی کرد تا اینکه دوباره اخراج شد. او در این باره گفت: «مربیان تیم اصلی در آن زمان به من جدی نگاه نمی‌کردند. اگر تیم جوانان خنک در آن زمان وجود داشت، احتمالاً در آنجا می‌ماندم.»

پس از آن، صیبری با تیم دوم پی‌اس‌وی هلند قرارداد بست و اینجا بود که کارنامه‌اش تغییر کرد. او پس از درخشش در این تیم به تیم بزرگسالان پیوست و به تیم زیر ۲۳ سال مراکش دعوت شد. سال بعد، او به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد و در این راه دو کشور دیگر را کنار گذاشت. صیبری که در اسپانیا به دنیا آمده و ملیت بلژیکی دارد، به خاطر ریشه‌های مراکشی‌اش، تیم ملی مراکش را انتخاب کرد.

او در حال حاضر با پی‌اس‌وی، قهرمان سه دوره اخیر هلند، ۴۲ گل زده و ۲۹ پاس گل در سه فصل اخیر به ثبت رسانده است و برای تیم ملی مراکش در ۲۹ بازی، ۹ گل به ثمر رسانده است.

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