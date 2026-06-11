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جمهوری چک رسما تغییر نام داد!

جمهوری چک رسما تغییر نام داد!
کد خبر : 1797573
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تیم ملی جمهوری چک که به تازگی نام تچکیا را به عنوان نام غیررسمی خود انتخاب کرده است، امروز در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به میدان می‌رود.

به گزارش ایلنا، جمهوری چک به تازگی تصمیم به استفاده از نام اختصاری «تچکیا» به عنوان نامی برای اشاره به این کشور اروپایی با ۱۰.۸ میلیون نفر جمعیت و تاریخچه‌ای قوی در جام‌های جهانی فوتبال گرفته است. نام رسمی و سیاسی این کشور جمهوری چک است، در حالی که تچکیا نامی است که برای استفاده روزمره به کار می‌رود. بنابراین، این تغییر نام به معنای تغییر رسمی نیست و هر دو نام قابل استفاده هستند.

در سال ۲۰۱۶، دولت چک تصمیم به ثبت رسمی «Czechia» به عنوان ترجمه انگلیسی نام کوتاه «Česko» گرفت که از سال ۱۹۹۳ در زبان چکی وجود داشت. هدف از این اقدام، گنجاندن نام کوتاه در پایگاه‌های داده سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی بود. در سال ۲۰۲۲، فدراسیون فوتبال چک اعلام کرد که از اصطلاح تچکیا استفاده خواهد کرد و به همین دلیل این نام در مسابقات یوفا نیز به کار گرفته شد.

تچکیا با پیروزی‌های متوالی در ضربات پنالتی در مرحله پلی‌آف انتخابی اروپا به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت و پس از ۲۰ سال به این مسابقات بازگشت. جمهوری چک با این دوره، دهمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند. بهترین عملکرد این تیم در تاریخ جام جهانی به سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۶۲ برمی‌گردد که در آن زمان به عنوان چکسلواکی رقابت می‌کرد. در سال ۱۹۳۴، این تیم به ایتالیا و در سال ۱۹۶۲ به برزیل باخت.

آخرین حضور جمهوری چک در جام جهانی به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد، زمانی که این کشور پس از جدایی از اسلواکی بیش از یک دهه قبل، با نام جمهوری چک به میدان رفت و در مرحله گروهی حذف شد. امسال، جمهوری چک (یا تچکیا) در تاریخ ۱۱ ژوئن، ساعت ۲۳ به وقت برزیل، در اولین بازی خود در گروه A به مصاف کره جنوبی خواهد رفت، گروهی که همچنین شامل مکزیک و آفریقای جنوبی است.

 

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