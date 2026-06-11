خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی وضعیت بازیکنان جام جهانی با سخت‌ترین فصل‌ها

بررسی وضعیت بازیکنان جام جهانی با سخت‌ترین فصل‌ها
کد خبر : 1797570
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان تیم ملی هلند، به ویژه ویرجیل فن دایک، پس از یک فصل طاقت‌فرسا برای باشگاه و کشور، به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌رسند.

به گزارش ایلنا، فوتبال در سه تابستان گذشته به نظر نمی‌رسد که متوقف شده باشد. در سال ۲۰۲۴، رقابت‌های قاره‌ای مانند یورو برگزار شد، سپس جام جهانی باشگاه‌ها آمد و حالا نوبت به جام جهانی رسیده است. نمی‌توان از برخی از بهترین بازیکنان جهان انتظار داشت که فشار بازی را احساس نکنند. تابستان ۲۰۲۵ معمولاً فرصتی برای استراحت بود، اما فیفا جام جهانی باشگاه‌ها را در این زمان قرار داد. این تورنمنت شامل ۷۴ بازیکن حاضر در جام جهانی بود که برخی از آن‌ها در سه سال گذشته به‌ندرت استراحت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی اسپورت به بررسی دقایق بازی هر یک از اعضای ۲۶ نفره تیم‌های ملی برتر در رده‌بندی فیفا پرداخته است. این آمار از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵، روز آغاز جام جهانی باشگاه‌ها، استخراج شده است. کدام تیم‌های ملی با دقایق بازی بالا به این تورنمنت وارد می‌شوند و کدام بازیکنان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟

تیم ملی فرانسه با خسته‌ترین ترکیب به جام جهانی می‌رود. آن‌ها باید با گرما و خستگی مبارزه کنند تا برای سومین بار قهرمان شوند. تیم دییدیه دشان بیشترین تعداد بازی را در میان کشورهای برتر داشته و ۱,۳۴۱ بازی با مجموع ۹۸,۸۹۵ دقیقه انجام داده است. مدافع مرکزی کریستال پالاس، مکسنس لاکروآ، با ۵۸ بازی و ۵,۰۰۹ دقیقه بیشترین دقایق را در میان بازیکنان فرانسه دارد، اما انتظار می‌رود که او تنها به عنوان یک بازیکن ذخیره در تیم ملی انتخاب شود.

تیم ملی پرتغال در رده دوم قرار دارد و با ۱,۲۹۹ بازی و ۹۶,۴۰۵ دقیقه، نزدیک به تیم اول است. در این میان، ویتینیا، هافبک پاری سن ژرمن، با ۶۶ بازی در راه رسیدن به فینال جام جهانی باشگاه‌ها و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، بیشترین بازی را انجام داده است.

تیم ملی انگلستان در رده سوم قرار دارد و هری کین، کاپیتان این تیم، با ۶۳ بازی برای بایرن مونیخ، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. در حالی که تیم ملی آلمان با ۴,۹۲۳ دقیقه بازی از جانب یوناتان تاه، کمترین دقایق را در میان بازیکنان خود دارد.

در نهایت، ویرجیل فن دایک، مدافع لیورپول، با ۵,۶۶۱ دقیقه بازی، بیشترین دقایق را در میان بازیکنان ملی بزرگ دارد و در روزهای پایانی جام جهانی، ۳۵ ساله خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی