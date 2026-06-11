به گزارش ایلنا، ایلفات سال گذشته قضاوت فینال جام جهانی باشگاه‌ها بین پاری سن ژرمن و فلامنگو را بر عهده داشت و در پایان ماه مه نیز قضاوت فینال جام قهرمانان کونکاکاف بین دو باشگاه مکزیکی، تولکا و تیگرس، به او واگذار شد.

این داور که چهار سال پیش نیز در جام جهانی قطر حضور داشت، در آن زمان قضاوت دیدارهای گروهی پرتغال (با غنا، پیروزی ۳-۲) و برزیل (با کامرون، شکست ۱-۰) و همچنین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی بین کرواسی و ژاپن را بر عهده داشت. حریف کنونی تیم ملی هلند در آن مسابقه، پس از ضربات پنالتی از برنده مدال برنز جام جهانی شکست خورد.

ایلفات در روز یکشنبه در دالاس با همکاری هم‌وطنانش، کوری پارکر و کایل آتکینز، قضاوت خواهد کرد. همچنین کاتیا گارسیا، یکی از داوران زن که اجازه قضاوت در این جام جهانی را دارد، به عنوان داور چهارم در کنار او خواهد بود. چند ساعت قبل از این دیدار، داور مراکشی، جلال جاید، قضاوت دیدار بین آلمان و کوراسائو را بر عهده خواهد داشت.

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