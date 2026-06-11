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حقوق ۵ میلیون دلاری اینفانتینو در سال ۲۰۲۵

حقوق ۵ میلیون دلاری اینفانتینو در سال ۲۰۲۵
کد خبر : 1797566
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حقوق ناخالص رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، در سال ۲۰۲۵ به ۴.۸ میلیون دلار رسید که طبق گزارش شفافیت منتشر شده توسط این نهاد در وب‌سایت رسمی‌اش، این مبلغ در سال ۲۰۲۶ پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، حقوق پایه ناخالصی معادل ۲.۶ میلیون دلار دریافت کرده و همچنین یک پاداش ۲.۲ میلیون دلاری نیز به او تعلق گرفته است. این پاداش هر سال متفاوت است.

فیفا از سال ۲۰۱۹ شروع به انتشار حقوق کارکنان خود کرده است. در سال اول انتشار، اینفانتینو مجموعاً ۲.۹ میلیون دلار دریافت کرد که شامل حقوق پایه و پاداش بود.

دوره فعلی جیانی اینفانتینو در فیفا تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد و او در مارس ۲۰۲۳ به‌طور اجماعی توسط ۲۱۱ کنفدراسیون دوباره انتخاب شد.

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