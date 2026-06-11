تِدسکو: من ایتالیایی واقعی هستم/ با براردی همبازی بودم

به گزارش ایلنا، دومینیکو تِدسکو، سرمربی جدید بولونیا، در کنفرانس خبری معرفی خود به بررسی موضوعات مختلفی از جمله اهداف فصل، هویت تاکتیکی تیم و رابطه‌اش با باشگاه پرداخت. او با ابراز اشتیاق برای این چالش جدید، به پتانسیل‌های باشگاه بولونیا که در سال‌های اخیر رشد ثابتی داشته است، اشاره کرد.

تِدسکو در مورد اهداف جدید خود گفت: "من بسیار خوشحالم و افتخار می‌کنم که این مسئولیت مهم را پذیرفته‌ام. از رئیس، مدیر فنوچی و مدیران سارتوری و دی‌وایو به خاطر اعتمادشان سپاسگزارم. احساس خوبی دارم و اینجا هستم تا اعتماد را جبران کنم. این یک باشگاه مهم با تاریخچه‌ای غنی است و سال‌های اخیر نشان‌دهنده رشد قابل توجهی بوده است."

او همچنین به ایده‌های تاکتیکی خود اشاره کرد و گفت: "این تیم برای بازی با چهار مدافع ساخته شده است و ما یک بازی هجومی و پیشرو را دنبال خواهیم کرد. من بازی روان و هجومی را دوست دارم." تِدسکو به کار مربیان قبلی خود، تیگو موتا و وینچنزو ایتالیانو، احترام گذاشت و گفت: "می‌خواهم از مربیانی که قبل از من بودند تشکر کنم زیرا کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند."

تِدسکو همچنین به نخستین تماس خود با بولونیا اشاره کرد و گفت: "دو سال پیش که با افراد باشگاه آشنا شدم، صداقت فوق‌العاده‌ای را یافتم." او در مورد رابطه‌اش با هواداران و روحیه‌ای که می‌خواهد به تیم منتقل کند، گفت: "پیام من این است که بیایید لذت ببریم."

در ادامه، او به بازیکنانی چون ریکاردو اورسولینی و رمو فریولر اشاره کرد و گفت: "می‌خواهم اورسولینی به نماد این باشگاه تبدیل شود." تِدسکو همچنین به تأثیر فرهنگ ایتالیایی بر رشد شخصی و حرفه‌ای خود پرداخت و گفت: "من ایتالیایی بزرگ شدم و همیشه به مربیان ایتالیایی توجه داشته‌ام."

او در پایان به اهمیت کار با جوانان و برنامه‌ریزی برای فصل آینده اشاره کرد و گفت: "ما باید روز به روز کار کنیم و ببینیم چه پیش می‌آید." تِدسکو همچنین بر لزوم مشاهده نزدیک بازیکنان قبل از اتخاذ تصمیمات نهایی تأکید کرد و گفت: "باید شخصیت و احساسات بازیکنان را بشناسیم."

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