اعتراف صریح ستاره برزیل پیش از جام جهانی: حق دارند از من انتقاد کنند!

به گزارش ایلنا، دانیلو که به تازگی توسط کارلو آنچلوتی به تیم ملی دعوت شده، در آستانه سومین جام جهانی خود با ۷۰ بازی و ۱۵ سال سابقه ملی، به بررسی چالش‌ها و انتقادات پیرامون حضورش در این رقابت‌ها پرداخته است. او که به احتمال زیاد در بازی افتتاحیه برزیل مقابل مراکش به میدان خواهد رفت، در مصاحبه‌ای به تحلیل تجربیاتش از جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ پرداخت و به این نکته اشاره کرد که آسیب‌دیدگی‌ها و مشکلات شخصی او را از تجربه کامل این رقابت‌ها محروم کرده است.

دانیلو با بیان اینکه "زندگی به معنای توانایی سازگاری با لحظات و فرصت‌هاست"، به یادآوری خاطراتش از جام‌های جهانی پرداخت و گفت: "زمان به ما کمک می‌کند تا بهتر به موقعیت‌ها نگاه کنیم و بیاموزیم که چگونه می‌توانیم در شرایط خاص مؤثر باشیم." او همچنین به انتقادات از انتخابش برای تیم ملی پاسخ داد و گفت: "این کاملاً قابل درک است. وظیفه من این است که در زمین بازی نشان دهم که چقدر برای تیم مهم هستم."

این مدافع برزیلی در ادامه به اهمیت کار گروهی و تغییر در نگرش به فوتبال اشاره کرد و افزود: "امروز فوتبال فراتر از مفهوم بازیکن اصلی و ذخیره است. در هر بازی، تیمی که به بهترین شکل با حریف سازگار است، به میدان می‌رود." دانیلو همچنین به تجربیاتش از بازیکنان بزرگ و تأثیر آنها بر رشد شخصی‌اش اشاره کرد و گفت: "من از هر یک از این رهبران آموخته‌ام و یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که باید گوش داد."

دانیلو در پایان با اشاره به آمادگی‌اش برای بازی در جام جهانی گفت: "من به بهترین شکل ممکن آماده‌ام و امیدوارم بتوانم به تیم کمک کنم تا به موفقیت برسیم."

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