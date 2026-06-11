دادگاه اتهام تبانی ستاره برزیلی را تأیید کرد!
دادگاه عالی منطقه فدرال برزیل، درخواست تجدیدنظر وکیل برونو هنریکه را رد کرد و این بازیکن را به عنوان متهم کلاهبرداری حفظ کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، دادگاه عالی منطقه فدرال و سرزمینها در روز چهارشنبه، درخواست تجدیدنظر وکیل برونو هنریکه را رد کرد و این بازیکن فلامنگو را به اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار داد. او متهم است که در جریان بازی مقابل سانتوس در لیگ برتر برزیل در سال ۲۰۲۳، کارت زردی را به نفع شرطبندان تحمیل کرده است.
وکیل این بازیکن ادعا کرده بود که اتهام کلاهبرداری معتبر نیست، زیرا به گفته آنها، خانههای شرطبندی که به عنوان قربانیان جرم شناخته میشوند، هیچ شکایتی علیه برونو هنریکه ارائه نکردهاند. با این حال، تصمیم قاضی جیر سوآرس متفاوت بود و او بیان کرد که خانههای شرطبندی که پیشبینی کرده بودند این بازیکن در بازی مذکور کارت زرد خواهد گرفت، هشدارها و اطلاعاتی به مقامات ارائه دادهاند.
در بخشی از تصمیم قاضی جیر سوآرس آمده است: «شکایت برای جرایم عمومی مشروط به اقدام خاصی نیست و تنها کافی است که علاقه قربانی به پیگیری کیفری به وضوح نشان داده شود، که در مرحله تجدیدنظر نمیتوان انتظار بررسی مجدد شواهد را داشت، در غیر این صورت با نقض ماده ۷/۷ مواجه خواهیم شد.»
علاوه بر برونو هنریکه، دادگاه منطقه فدرال همچنین درخواست تجدیدنظر برادر او، واندر نونس پینتو جونیور، خواهرزن او، لودیمیلا آراوجو لیما و شش نفر دیگر را نیز رد کرده است. در صورت محکومیت، آنها ممکن است به یک تا پنج سال حبس محکوم شوند.
وکیل برونو هنریکه به تماسها پاسخ نداده است و این خبر در صورت دریافت واکنش بهروزرسانی خواهد شد. شایان ذکر است که در نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه عالی ورزش این پرونده را در حوزه ورزشی مختومه اعلام کرد و این بازیکن را به پرداخت ۱۰۰ هزار رئال محکوم کرد، بدون اینکه تعلیق برای او اعمال شود و او همچنان مجاز به بازی است.
در ماه مه سال جاری، فلامنگو اعلام کرد که قرارداد برونو هنریکه را تا پایان سال ۲۰۲۷ تمدید کرده است. این بازیکن یکی از بزرگترین اسطورههای تاریخ معاصر فلامنگو به شمار میرود و از سال ۲۰۱۹ به این باشگاه پیوسته است. با کسب ۱۷ عنوان قهرمانی، شماره ۲۷ به همراه آراسکائتا، به بزرگترین قهرمان تاریخ این باشگاه تبدیل شده است.