به گزارش ایلنا، سوپرکامپیوتر پیش‌بینی‌های اولیه خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه کرده است. این سیستم روزانه ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی از مسابقات را با ترکیب تاریخچه جهانی هر تیم، رتبه‌بندی فعلی فیفا و ارزش بازار بازیکنان انجام می‌دهد تا سناریوهای محتمل هر بازی و مرحله از تورنمنت را محاسبه کند. این مدل به‌صورت زنده عمل می‌کند و با هر نتیجه، شانس‌ها را به‌روز می‌کند.

شانس‌های پیش‌بینی شده برای ۲۴ بازی نخست به شرح زیر است:

- مکزیک در برابر آفریقای جنوبی: مکزیک ۵۸.۸%، تساوی ۲۰.۹%، آفریقای جنوبی ۲۰.۳%

- کره جنوبی در برابر جمهوری چک: کره ۳۰.۴%، تساوی ۲۶.۷%، جمهوری چک ۴۲.۹%

- کانادا در برابر بوسنی و هرزگوین: کانادا ۲۰.۸%، تساوی ۲۴.۰%، بوسنی ۵۵.۱%

- قطر در برابر سوئیس: قطر ۱۸.۳%، تساوی ۲۳.۵%، سوئیس ۵۸.۲%

- برزیل در برابر مراکش: برزیل ۴۴.۲%، تساوی ۲۸.۵%، مراکش ۲۷.۴%

- هائیتی در برابر اسکاتلند: هائیتی ۱۱.۲%، تساوی ۱۴.۷%، اسکاتلند ۷۴.۱%

- ایالات متحده در برابر پاراگوئه: ایالات متحده ۴۴.۷%، تساوی ۲۶.۹%، پاراگوئه ۲۸.۴%

- استرالیا در برابر ترکیه: استرالیا ۱۲.۴%، تساوی ۱۵.۱%، ترکیه ۷۲.۵%

- آلمان در برابر کوراسائو: آلمان ۹۲.۴%، تساوی ۶.۰%، کوراسائو ۱.۶%

- ساحل عاج در برابر اکوادور: ساحل عاج ۳۳.۱%، تساوی ۲۷.۴%، اکوادور ۳۹.۵%

- هلند در برابر ژاپن: هلند ۵۹.۵%، تساوی ۲۲.۷%، ژاپن ۱۷.۸%

- سوئد در برابر تونس: سوئد ۶۲.۸%، تساوی ۲۰.۹%، تونس ۱۶.۳%

- بلژیک در برابر مصر: بلژیک ۶۶.۸%، تساوی ۲۰.۵%، مصر ۱۲.۸%

- ایران در برابر نیوزیلند: ایران ۶۳.۰%، تساوی ۱۷.۴%، نیوزیلند ۱۹.۶%

- اسپانیا در برابر کیپ‌ورد: اسپانیا ۸۱.۴%، تساوی ۱۳.۳%، کیپ‌ورد ۵.۳%

- عربستان سعودی در برابر اروگوئه: عربستان سعودی ۷.۲%، تساوی ۱۲.۲%، اروگوئه ۸۰.۵%

- فرانسه در برابر سنگال: فرانسه ۵۹.۸%، تساوی ۲۱.۵%، سنگال ۱۸.۸%

- عراق در برابر نروژ: عراق ۵.۱%، تساوی ۱۰.۵%، نروژ ۸۴.۴%

- آرژانتین در برابر الجزایر: آرژانتین ۵۸.۴%، تساوی ۲۱.۲%، الجزایر ۲۰.۴%

- اتریش در برابر اردن: اتریش ۸۹.۴%، تساوی ۷.۴%، اردن ۳.۲%

- پرتغال در برابر کنگو: پرتغال ۴۴.۲%، تساوی ۳۵.۴%، کنگو ۲۰.۴%

- ازبکستان در برابر کلمبیا: ازبکستان ۱۰.۸%، تساوی ۲۳.۹%، کلمبیا ۶۵.۳%

- انگلیس در برابر کرواسی: انگلیس ۵۴.۴%، تساوی ۲۲.۹%، کرواسی ۲۲.۸%

- غنا در برابر پاناما: غنا ۷۴.۶%، تساوی ۱۳.۸%، پاناما ۱۱.۶%

آرژانتین در بین سه تیم برتر برای قهرمانی قرار دارد و شانس آن برای قهرمانی ۱۰.۶۳% برآورد شده است. این شانس‌ها با توجه به عوامل مختلفی از جمله رتبه‌بندی فیفا، عملکرد در مراحل مقدماتی و ارزش بازار بازیکنان محاسبه شده است.

مدل پیش‌بینی همچنین نشان می‌دهد که آرژانتین ۹۹% شانس عبور از مرحله گروهی را دارد و تقریباً نیمی از شبیه‌سازی‌ها این تیم را در هفته دوم مسابقات می‌بینند.

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