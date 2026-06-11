به گزارش ایلنا، در حالی که دمای بالای هوا در مسابقات جام جهانی به وضوح بر تاکتیک‌های تیم‌ها تأثیر می‌گذارد، این تأثیرات فراتر از شرایط روز مسابقه است. برخی از بزرگ‌ترین ذهن‌های فوتبال، از جمله آرسن ونگر و فابیو کاپلو، بر این باورند که اقلیم یک کشور به طور مستقیم بر نوع فوتبال آن کشور تأثیر می‌گذارد و بر بازیکنانی که پرورش می‌یابند، تأثیر می‌گذارد.

تأثیرات آب و هوا بر فوتبال در دو سطح قابل مشاهده است: به طور فوری، با تغییر در آنچه تیم‌ها می‌توانند در طول یک مسابقه انجام دهند و به مرور زمان، با تأثیر بر نحوه تمرین و توسعه نسل‌های بازیکنان. در یک مطالعه در سال ۲۰۲۴، تأثیر دما، رطوبت نسبی و سرعت باد بر عملکرد فنی تیم‌ها در لیگ قهرمانان اروپا بررسی شد و داده‌ها در طول پنج فصل جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که دماهای بالاتر منجر به کاهش شوت‌های پس از ضد حمله و افزایش شوت‌ها از فاصله دور می‌شود.

در لیگ برتر انگلیس، این فصل شاهد افزایش استفاده از وینگرهای قدرتمند هستیم که قادر به بازی یک به یک هستند. این موضوع به انتخاب بازیکنانی مانند مارکوس راشفورد و آنتونی گوردون در تیم ملی انگلیس کمک می‌کند. با این حال، اجرای این تاکتیک‌ها در گرما دشوارتر خواهد بود و باید دید این بازیکنان چگونه با این چالش‌ها کنار می‌آیند.

در جام جهانی، همچنین انتظار می‌رود که تیم‌ها به رویکردهای مبتنی بر فاز توجه بیشتری داشته باشند. این رویکرد نه تنها در زمان مالکیت توپ بلکه در زمان بدون توپ نیز تأثیرگذار است. در جام جهانی باشگاه‌ها در تابستان گذشته، انزو ماره‌سکا، سرمربی وقت چلسی، با استفاده از فشار شدید بر بازیکنان پی‌اس‌جی، موفق به کسب پیروزی شد.

گلی که کاپلو در کتابش «کار ایتالیایی» به آن اشاره کرده، نشان می‌دهد که آب و هوا می‌تواند تأثیرات عمیقی بر فلسفه فوتبال یک کشور داشته باشد. او به تأثیرات باد و باران بر تمرینات بازیکنان اشاره کرده و معتقد است که این عوامل می‌توانند بر تمرکز بازیکنان تأثیر بگذارند.

در نهایت، با وجود تغییرات و تمرکز بیشتر بر بازی‌های تاکتیکی در انگلیس، اگر این کشور بخواهد به موفقیت‌های بزرگ فوتبال دست یابد، باید با چالش‌های آب و هوایی غیرمعمولی که با آن روبروست، سازگار شود.

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