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خاطره جالب دروازه‌بان سابق اسپانیا: فرار از پنجره و شکستن شیشه ادکلن!

خاطره جالب دروازه‌بان سابق اسپانیا: فرار از پنجره و شکستن شیشه ادکلن!
کد خبر : 1797540
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سنتی کانیثارس، دروازه‌بان پیشین تیم ملی اسپانیا، به یاد حادثه عجیبی که منجر به حذف او از جام جهانی ۲۰۰۲ شد، پرداخت.

به گزارش ایلنا، کانیثارس در آن زمان دروازه‌بان اصلی تیم ملی بود، اما به دلیل پارگی تاندون ناشی از یک حادثه با یک بطری عطر، از لیست بازیکنان خط خورد. او در اتاق هتل بدون کفش بود که بطری عطر از دستش افتاد و تلاش کرد تا آن را با پاهایش مهار کند. تکه‌های شکسته بطری باعث ایجاد یک بریدگی عمیق در پای راست او شد و او را از حرکت دادن پا ناتوان کرد.

کانیثارس در مصاحبه‌ای با رادیو کوپه گفت: «بطری روی من افتاد. پزشک از من خواست که انگشت خود را بلند کنم و وقتی تلاش کردم، فقط توانستم ابروهایم را بالا ببرم.»

این حادثه غیرمعمول باعث شد تا شایعات زیادی درباره آن به وجود آید. به گفته او، برخی حتی به شایعه رابطه‌اش با مربی بدنساز تیم ملی پرداخته بودند. او گفت: «گفتند که من با مربی بدنساز رابطه داشتم و از پنجره فرار کردیم و بطری روی پای من افتاد.»

پس از انجام آزمایشات، کانیثارس نیاز به عمل جراحی پیدا کرد و غیبت او از جام جهانی تأیید شد. ایکر کاسیاس دروازه‌بان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۰۲ شد.

 

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