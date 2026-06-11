با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال:
"DNA" را به عنوان سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شد
فیفا روز چهارشنبه سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با عنوان "DNA" را معرفی کرد که در آن هنرمندانی چون آندره آ بوچلی، دیجی و تهیهکننده مشهور، دیوید گتا، خواننده و برنده سه جایزه گرمی، مگان تی استالیون و خواننده و ترانهسرای کرهای EJAE حضور دارند.
به گزارش ایلنا و به نقل از موندو دپورتیوو، آندره آ بوچلی و EJAE این آهنگ را روز پنجشنبه برای نخستین بار در مراسم افتتاحیه و پیش از نخستین بازی این رقابتها بین مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکو سیتی اجرا خواهند کرد.
فیفا در وبسایت خود اعلام کرد: "DNA هنرمندان بینالمللی را گرد هم میآورد که با استعداد خود هیجان و زندگی را به لحظه لحظه این تورنمنت میبخشند. سرود رسمی جام جهانی لحظهای را رقم میزند که همه چیز متوقف میشود، هواداران به هم میپیوندند و فوتبال در اوج خود جشن گرفته میشود: نمادی از اشتیاق که فراتر از ورزش است."
آندره آ بوچلی در این باره گفت: "عنوان DNA همه چیز را بیان میکند. فوتبال از زمانی که به یاد دارم بخشی از زندگی من بوده و همیشه جای ویژهای در قلبم خواهد داشت. اینکه به من اعتماد شده تا سرود جام جهانی را اجرا کنم و به مراسم افتتاحیه دعوت شدهام، افتخاری است که با شور و شوق عمیق جشن میگیرم." وی افزود: "بازگشت به مکزیکوسیتی، شهری که با گرمی فوقالعادهای از من استقبال کرده، مرا پر از قدردانی میکند. اجرای سرود رسمی با EJAE و دیوید گتا تجربهای است که با عشق واقعی در خاطر خواهم داشت. به فیفا، برگزارکنندگان و همه هوادارانی که در گوشه و کنار جهان گرد هم میآیند: این سرود برای شماست."
خواننده EJAE نیز اظهار داشت: "شرکت در سرود رسمی جام جهانی برای من بسیار مهم است. این موضوع حتی اهمیت بیشتری دارد زیرا توانستم متن را به زبان کرهای بنویسم و نماینده کره جنوبی در چنین صحنهای باشم، این برای من افتخار بزرگی است. یکی از خاطرات گرانبهای کودکی من این است که در سال ۲۰۰۲ در سئول بودم و دیدم که چگونه تمام شهر از طریق فوتبال به هم پیوسته است. هرگز هیجان دیدن غریبهها که یکدیگر را در آغوش میکشند و با هم جشن میگیرند را فراموش نخواهم کرد. آن روح اتحاد، آنچه را که جام جهانی نمایندگی میکند، تعریف میکند و من بسیار سپاسگزارم که امسال دوباره این تجربه را زندگی میکنم.