دیدارهای جذاب جام جهانی ۲۰۲۶
ده بازی جذاب جام جهانی که نباید از دست بدهید
با افزایش تعداد تیمها به ۴۸، ۷۲ بازی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و تماشای همه آنها برای بسیاری از طرفداران ممکن نیست. در این میان، برخی از بازیها جذابتر خواهند بود.
به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، روزهای تماشای تمام بازیهای جام جهانی برای بسیاری از ما به پایان رسیده است. با افزایش تعداد تیمها به ۴۸، ۷۲ بازی گروهی برای کاهش تعداد تیمها به ۳۲ تیم برگزار خواهد شد. طرفداران باید ۱۰۸ ساعت فوتبال در مرحله گروهی را تماشا کنند تا به تعداد تیمهای یکسان از سال ۱۹۹۸ برسند.
با توجه به زمانهای نامناسب شروع بازیها برای بسیاری از طرفداران در سراسر جهان، تماشای همه بازیها دشوار خواهد بود. بنابراین، ما تعدادی از بازیهای مهم را انتخاب کردهایم تا در مرحله گروهی حتماً تماشا کنید.
بازی افتتاحیه جام جهانی 2026 بین مکزیک و آفریقای جنوبی در استادیوم آزتکا، یکی از تاریخیترین استادیومها در مکزیکوسیتی، آغازگر این تورنمنت خواهد بود. این استادیوم میزبان فینالهای جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ بوده است. در بازی ۲۰۱۰، گل فوقالعاده سیفیوه شابالا که بهعنوان "گل برای تمام آفریقا" شناخته میشود، به یادماندنی است. با توجه به حضور پرشور تماشاگران در این استادیوم ۸۷۵۰۰ نفری، انتظار یک بازی جذاب را داشته باشید.
در روز سوم تورنمنت، برزیل، قهرمان پنج دوره، به مصاف مراکش، تیم شگفتانگیز نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد رفت. برزیل با ترکیبی از بازیکنان هجومی و ترکیب ۴-۲-۴ و مراکش با رویکردی تهاجمی به جام جهانی خواهد آمد و ممکن است بازی جذابی را رقم بزند.
بازی دیگری که توجهها را جلب میکند، دیدار هلند و ژاپن است. هلند با وجود استعدادهای فراوان در تیمش، در یک بازی دوستانه به الجزایر باخت و این نشاندهنده چالشهای پیش روی آنهاست. ژاپن نیز با سابقهای درخشان در غلبه بر غولهای فوتبال، میتواند برای هلند مشکلساز شود.
قهرمان اروپا، فرانسه، در اولین بازی خود به مصاف کیپورد خواهد رفت. این تیم کوچک برای اولین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته و انتظار میرود بازی جذابی را رقم بزند. همچنین، دیدار فرانسه و سنگال یادآور شکست تاریخی فرانسه در سال ۲۰۰۲ خواهد بود که میتواند داستانهای جالبی را به همراه داشته باشد.
عراق نیز برای دومین بار به جام جهانی بازمیگردد و امیدوار است که تجربه بهتری نسبت به سال ۱۹۸۶ داشته باشد. نروژ با ستارههایی چون ارلینگ هالند و مارتین اودگارد، میتواند در این تورنمنت شگفتیساز باشد.
اکوادور با عملکرد فوقالعادهای در مرحله مقدماتی، بهعنوان یکی از شگفتیهای این دوره شناخته میشود و در برابر کوراسائو، کوچکترین کشور حاضر در جام جهانی، به میدان خواهد رفت. اسکاتلند نیز پس از سالها غیبت، به جام جهانی بازمیگردد و بازی با برزیل برای آنها یادآور خاطراتی از سال ۱۹۹۸ خواهد بود.
در نهایت، دیدار اردن و آرژانتین که قهرمان فعلی جام جهانی است، میتواند یکی از بزرگترین پیروزیهای تاریخ جام جهانی را رقم بزند. با این حال، آرژانتین در گذشته نیز با چالشهایی در مرحله گروهی مواجه شده و باید دید آیا این بار میتواند از گروه خود صعود کند یا خیر.