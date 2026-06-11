استقبال پرشور هواداران از تیم ملی فرانسه در بوستون

به گزارش ایلنا به نقل از RMC Sport، تیم ملی فوتبال فرانسه پس از ورود به شهر بوستون، با استقبال پرشور هواداران در هتل محل اقامت خود روبه‌رو شد.

حدود ۲۰۰ هوادار مقابل هتل «فور سیزنز» در مرکز شهر بوستون حضور داشتند و از بازیکنان تیم ملی فرانسه استقبال کردند. ملی‌پوشان فرانسوی نیز با امضای یادگاری و گرفتن عکس، به ابراز محبت هواداران پاسخ دادند.

آدرین رابیو، هافبک تیم ملی فرانسه، در واکنش به این استقبال گفت: «اگر در همه ورزشگاه‌ها چنین فضایی وجود داشته باشد، فوق‌العاده خواهد بود.»

فدراسیون فوتبال فرانسه صبح امروز ویدئویی از محل اقامت بازیکنان منتشر کرد که در آن برخی از ملی‌پوشان برای نخستین بار اتاق‌های خود را در هتل محل استقرار تیم در مرحله گروهی جام جهانی مشاهده می‌کردند.

ژول کنده، مدافع فرانسه، پس از ورود به اتاق خود گفت: «اتاق خیلی خوب است.» او همچنین با دیدن تصویرش روی در اتاق و نسخه بزرگی از کارت پانینی خود روی دیوار، با شوخی اظهار کرد: «تاریخ تولد درست است، اما فکر می‌کنم قد و وزنم کمی تغییر کرده باشد!»

در اقدامی نمادین، مسئولان محلی برای بازیکنان فرانسه هدایایی از تیم‌های مطرح ورزشی شهر بوستون در نظر گرفته‌اند. از جمله این هدایا می‌توان به پیراهن‌های تیم‌های مختلف آمریکایی اشاره کرد.

اورلین شوامنی نیز در واکنش به یکی از این هدایا با خنده گفت: «من طرفدار یانکی‌ها هستم؛ این‌ها رقبای ما هستند، اما قبولش می‌کنیم!»

بازیکنان فرانسه همچنین روبالشی‌هایی با شماره پیراهن خود، مدال یادبود، گواهی حضور در جام جهانی، کیف لوازم شخصی و چمدان دریافت کردند.

رایان چرکی نیز درباره یکی از این هدایا گفت: «این کوله‌پشتی آن‌قدر بزرگ است که انگار برای یک سفر طولانی طراحی شده!»

تیم ملی فرانسه تا چند روز آینده در بوستون به تمرینات خود ادامه خواهد داد و سپس برای نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی نیویورک می‌شود. شاگردان دیدیه دشان در نخستین مسابقه خود روز ۱۶ ژوئن به مصاف سنگال خواهند رفت.

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