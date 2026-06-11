شگفتی اسطوره فرانسوی از نامگذاری خیابانی در آمریکان به اسمش!

به گزارش ایلنا و به نقل از اکیپ، با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی، نیویورک به رنگ و بوی این رویداد درآمده است. این شهر که هیچ‌گاه نمی‌خوابد، روز پنجشنبه نام‌های جدیدی را برای برخی از خیابان‌های خود معرفی کرد تا به ابرستاره‌های دنیای فوتبال ادای احترام کند.

یکی از این نام‌ها، تیری آنری، بازیکن سابق نیویورک رد بولز (۲۰۱۰-۲۰۱۴) است؛ نام او در تقاطع خیابان ۵۰ و خیابان ۶ در قلب منهتن قرار دارد. این انتخاب همچنین به دلیل علاقه زهران ممدانی، شهردار نیویورک، به آرسنال، تیمی که آنری یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های آن به شمار می‌رود، قابل توجیه است. همچنین تقاطع خیابان شی و خیابان مریدین نیز به افتخار پله نامگذاری شده است.

تیری آنری در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرد، از این ابتکار ابراز خوشحالی کرد و گفت: «به عنوان یک فرانسوی که لندن را خانه خود می‌داند، نیویورک همچنان شهر مورد علاقه من در جهان است.»

او که قرار است به عنوان مشاور برای یک شبکه انگلیسی در طول جام جهانی فعالیت کند، تأکید کرد: «داشتن خیابانی به نام من یک افتخار است که هرگز جرات تصور آن را نداشتم» و افزود: «این شهر در قلب من جایگاه ویژه‌ای دارد.» آنری به دلیل تعهدات رسانه‌ای خود نتوانست در مراسم افتتاحیه حضور یابد، اما با ویرجینیا مالونی، نماینده‌ای که این ابتکار را به وجود آورده و ممدانی برای گرفتن سلفی از این اقدام قرار ملاقات گذاشت. نام‌های خیابان‌ها تا اول نوامبر در این وضعیت باقی خواهند ماند.

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