تصمیم تاریخی فیفا: بند فسخ قرارداد جهانی شد
فیفا پس از دو سال مذاکره با لیگها، اتحادیه بازیکنان و سایر ذینفعان، مجموعهای از اصلاحات گسترده در مقررات نقلوانتقالات را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، فیفا بامداد امروز به طور رسمی اصلاحات جدید در مقررات بینالمللی نقلوانتقالات را اعلام کرد. این اصلاحات پس از حدود دو سال مذاکره میان فدراسیون جهانی فوتبال، لیگها، اتحادیههای بازیکنان و دیگر نهادهای مرتبط تدوین شده است.
این تغییرات در پی پرونده مشهور «لاسانا دیارا» و اختلاف حقوقی ناشی از فسخ یکجانبه قرارداد او با باشگاه لوکوموتیو مسکو در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت و قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ به اجرا درآید. بنابراین پنجره نقلوانتقالات تابستانی پیشرو همچنان بر اساس مقررات فعلی برگزار خواهد شد.
سهم ۵ درصدی بازیکنان از انتقالها
یکی از مهمترین اصلاحات جدید، مشارکت مستقیم بازیکنان در درآمد حاصل از انتقال خود است. بر اساس مقررات جدید، بازیکنان از این پس در برخی نقلوانتقالات از سهمی معادل ۵ درصد مبلغ انتقال بهرهمند خواهند شد؛ مدلی که پیش از این در برخی لیگها و نظامهای حقوقی فوتبال وجود داشت.
همچنین بازیکنانی که دستمزدی کمتر از ۱۵۰ هزار یورو در سال دریافت میکنند، به صورت اجباری ۵ درصد از مبلغ ثابت انتقال را به عنوان ارزش باقیمانده قرارداد خود دریافت خواهند کرد.
چارچوب جدید برای فسخ قرارداد
فیفا همزمان سازوکار جدیدی برای محاسبه غرامت ناشی از نقض یا فسخ قرارداد معرفی کرده است. بر اساس این مقررات، طرفی که از نقض قرارداد متضرر شده باشد -چه باشگاه و چه بازیکن- حق دریافت غرامت کامل خواهد داشت.
در عین حال معیارهای مشخصی برای تعیین میزان خسارت در نظر گرفته شده که شرایط هر پرونده و واقعیتهای اقتصادی بازار نقلوانتقالات را مدنظر قرار میدهد.
مطابق اصول جدید، حداقل غرامت پرداختی باید معادل ارزش باقیمانده قرارداد باشد و تنها در شرایط استثنایی امکان تعیین رقمی کمتر از آن وجود خواهد داشت.
فیفا همچنین مقرر کرده اگر بازیکنی حداکثر تا ۴۵ روز پس از فسخ قرارداد با باشگاه دیگری قرارداد امضا کند، این فرض حقوقی وجود خواهد داشت که باشگاه جدید در ترغیب بازیکن به فسخ قرارداد نقش داشته است. در پروندههایی که به مراجع حل اختلاف ارجاع شوند نیز هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت، مشمول ۸ درصد سود سالانه خواهد شد.
بند فسخ قرارداد جهانی میشود
یکی دیگر از تغییرات مهم، الگوبرداری از مدل فوتبال اسپانیا و رسمیت یافتن بند فسخ قرارداد در سطح بینالمللی است. بر اساس مقررات جدید، طرفین قرارداد میتوانند مبلغ مشخصی را به عنوان بند فسخ تعیین کنند؛ رقمی که با پرداخت آن، قرارداد میان بازیکن و باشگاه خاتمه خواهد یافت.
قراردادهای بلندمدتتر برای بازیکنان نوجوان
فیفا همچنین مدت مجاز قرارداد با بازیکنان زیر ۱۸ سال را افزایش داده است. بر اساس قوانین فعلی، قرارداد این دسته از بازیکنان حداکثر سهساله است، اما از سال ۲۰۲۷ باشگاهها میتوانند در شرایط خاص قراردادهایی تا پنج سال منعقد کنند.
این امکان تنها برای بازیکنانی فراهم خواهد بود که در همان باشگاه پرورش یافته باشند و شرایط مشخصی از نظر دستمزد و حمایت حرفهای را داشته باشند. همچنین تعداد این نوع قراردادها برای هر باشگاه در طول یک فصل محدود خواهد بود.
تشکیل شورای مشترک فیفا، بازیکنان و باشگاهها
در بخش دیگری از اصلاحات، فیفا از ایجاد یک پلتفرم دائمی گفتوگو میان فیفا، اتحادیه جهانی بازیکنان (FIFPRO)، اتحادیه لیگهای جهانی (WLA) و انجمن باشگاههای اروپا (ECA) خبر داد.
بر اساس این سازوکار جدید، تصمیمات کلان فوتبال حرفهای باید تا حد امکان با اجماع کامل میان تمامی طرفهای حاضر اتخاذ شود. موضوعاتی مانند تعطیلات بازیکنان، زمان استراحت، برنامه مسابقات و دورههای حضور در اردوهای ملی از جمله محورهای اصلی این شورا خواهند بود.
همچنین هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش بار کاری بازیکنان شود، باید با توافق مشترک فیفا و اتحادیه جهانی بازیکنان اتخاذ شود. در مقابل، FIFPRO نیز متعهد شده است تقویم مسابقات ملی را محترم بشمارد.
افزایش حمایت مالی از بازیکنان
فیفا در پایان اعلام کرد صندوق حمایتی ویژه بازیکنانی که مطالبات مالی معوق دارند، در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ با بودجهای معادل ۲۰ میلیون دلار فعالیت خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از فوتبالیستهایی انجام میشود که در دریافت دستمزد یا مطالبات قراردادی خود با مشکل مواجه شدهاند.