معلومات جالب درباره جام جهانی:
بلندترین، پیرترین، کمارزشترین و بیشترین اخراجیها
در این دوره از جام جهانی، ۴۸ تیم در ۱۲ گروه به رقابت خواهند پرداخت. به نظر میرسد که این مسابقات با حضور ۱,۲۴۶ بازیکن، شلوغترین جام جهانی تاریخ باشد.
به گزارش ایلنا و به نقل از Mundo Deportivo، در این دوره از جام جهانی، ۴۸ تیم در ۱۲ گروه به رقابت خواهند پرداخت و ۱۰۴ بازی برگزار خواهد شد. تا تاریخ ۱۰ ژوئن، ۱,۲۴۶ بازیکن حضور خواهند داشت، هرچند که برخی از آنها به دلیل مصدومیت از لیست خارج شدهاند. هر تیم میتواند حداکثر ۲۶ بازیکن را در لیست خود داشته باشد و تا ۲۴ ساعت قبل از اولین بازی، امکان تغییر در ترکیب وجود دارد.
در این دوره، ۹۲۸ بازیکن میتوانند برای اولین بار در جام جهانی به میدان بروند. جالب اینجاست که لامین یامال، بازیکن جوان مکزیکی، به عنوان جوانترین بازیکن در این مسابقات شناخته میشود و اگر در بازی افتتاحیه شرکت کند، به جمع ۱۰ بازیکن جوان تاریخ جام جهانی خواهد پیوست. در مقابل، کریگ گوردون، دروازهبان اسکاتلندی، با ۴۳ سال سن، پیرترین بازیکن این دوره است.
از نظر سن، تیمهای کلمبیا، پاناما و ایران به عنوان پیرترین تیمها شناخته میشوند، در حالی که تیم ساحل عاج با میانگین سنی ۲۵.۹ سال، جوانترین تیم این مسابقات است. همچنین، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در آستانه بازی در ششمین جام جهانی خود هستند و مسی با ۲۶ بازی، رکورددار بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی است.
در زمینه ارزش بازار، ارلینگ هالند با ۲۳۴.۵۸ میلیون یورو، گرانترین بازیکن این دوره است، در حالی که محمد الداوود، هافبک اردنی، با ۲,۰۰۰ یورو، کمارزشترین بازیکن شناخته میشود. در این دوره، دو بازیکن با قد ۱.۶۰ متر و شش بازیکن با قد بالای دو متر در مسابقات حضور دارند.
تیبو کورتوا، دروازهبان بلژیکی، در تلاش است تا رکورد بیشترین کلینشیت را که در حال حاضر در اختیار پیتر شیلتون و فابیان بارتز است، بشکند. همچنین زینالدین زیدان و ریگوبرت سونگ به عنوان بازیکنان با بیشترین اخراج در تاریخ جام جهانی شناخته میشوند