خبر مهم برای تیم ملی و قلعه نویی: تیم سوم چطور صعود میکند؟
برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، هشت تیم برتر سوم به مرحله حذفی در دوره ۲۰۲۶ راه خواهند یافت. اما معیارهای انتخاب این تیمها از میان دوازده گروه مختلف چیست؟
به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، این ایده جدید نیست و از سال ۲۰۱۶ در یورو اجرا میشود؛ جایی که پرتغال از این فرصت بهرهبرداری کرده و نخستین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد. اما این برای جام جهانی یک نوآوری بزرگ به شمار میرود. در دوره ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، هشت تیم برتر سوم از مرحله گروهی به مرحله یکهشتم نهایی راه خواهند یافت، در قالبی جدید با ۴۸ تیم.
برای کشورهای بزرگ که ممکن است در گروه خود سوم شوند، این شانس میتواند چهره یک تورنمنت را تغییر دهد که در گذشته آنها را بدون هیچ فرصتی به خانه بازمیگرداند. بنابراین، هشت تیم از دوازده تیم سوم به مرحله یکهشتم نهایی صعود خواهند کرد. برای تعیین این تیمها، فیفا یک سلسله معیارها را تعریف کرده است:
۱. تعداد امتیازات کسبشده در پایان مرحله گروهی
۲. بهترین تفاضل گل در پایان مرحله گروهی
۳. بیشترین تعداد گلهای زده در پایان مرحله گروهی
۴. بیشترین امتیاز در زمینه رفتار ورزشی بر اساس کارتهای زرد و قرمز دریافتشده توسط بازیکنان و مقامات تیم در پایان تمام مسابقات مرحله گروهی: -۱ امتیاز برای یک کارت زرد، -۳ امتیاز برای دو کارت زرد منجر به اخراج، -۴ امتیاز برای یک کارت قرمز مستقیم، -۵ امتیاز برای یک کارت زرد به همراه اخراج مستقیم.
اگر هیچیک از این چهار معیار نتواند تصمیمگیری کند، ردهبندی فیفا وارد عمل میشود و در صورت تساوی کامل در این شاخص، نسخه قبلی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این انتظار تا آخرین بازی مرحله گروهی ادامه خواهد داشت، در حالی که نزدیک به ۵۰۰ ترکیب ممکن وجود دارد. اما یک چیز مشخص است: این هشت تیم راهیافته با برندگان گروههای A، B، D، E، G، I، K و L روبرو خواهند شد. اگر تیم ملی فرانسه در صدر گروه خود قرار گیرد، با یکی از این تیمها مواجه خواهد شد.