دریافت نتیجه نهایی وضعیت پزشکی دییو مارتینز در آستانه بازی با الجزایر

به گزارش ایلنا، در حالی که کادر فنی و پزشکان تیم ملی آرژانتین از روند بهبودی مارتینز پس از شکستگی انگشتش ابراز رضایت کرده‌اند، او باید یک آزمایش MRI انجام دهد تا مشخص شود آیا می‌تواند بانداژ را از دستش بردارد و به تمرینات عادی بازگردد یا خیر. این آزمایش قرار است روز پنج‌شنبه در یک مرکز پزشکی انجام شود و در صورت مثبت بودن نتایج، مارتینز می‌تواند از روز جمعه تمریناتش را با دو دست و توپ فوتبال آغاز کند.

در روزهای اخیر، مارتینز حتی در تمرینات با یک توپ تنیس نیز فعالیت کرده و روز چهارشنبه زودتر از سایر بازیکنان به تمرین آمده است. «لیونل اسکالونی»، سرمربی تیم ملی، در مورد وضعیت او گفت: «اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالاً روز جمعه بخشی از بانداژ انگشتش برداشته خواهد شد و این نشانه خوبی برای ادامه روند بهبودی‌اش خواهد بود.»

پدر مارتینز نیز در گفت‌وگویی با «اوله» اظهار داشت: «او می‌خواهد بازی کند، حتی اگر آسیب‌دیده باشد. باید حرفه‌ای باشیم و کمی بیشتر صبر کنیم تا همه چیز به خوبی بهبود یابد.»

کادر فنی تیم ملی آرژانتین امیدوار است که مارتینز بتواند در بازی روز سه‌شنبه آینده مقابل الجزایر در کانزاس به میدان برود، اما در حال حاضر باید منتظر نتایج این آزمایش کلیدی بود.

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