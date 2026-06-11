به گزارش ایلنا، استادیوم آزتکا که برای سومین بار میزبان افتتاحیه جام جهانی خواهد بود، دارای ظرفیت ۸۰۸۲۴ تماشاگر است که بالاترین ظرفیت در این دوره از مسابقات به شمار می‌آید. این ظرفیت حتی بیشتر از استادیوم نوا یورک و نوا جرزی است که حداکثر ظرفیت آن ۸۰۶۶۳ نفر است.

استادیوم متلایف در ایست راثرفورد، نیوجرسی، با ظرفیت ۸۰۶۶۳ نفر، دومین استادیوم بزرگ این دوره خواهد بود. در مقابل، کوچک‌ترین استادیوم، استادیوم تورنتو است که ظرفیت آن ۴۳۰۳۶ تماشاگر است.

فیفا با توجه به حضور ۴۸ تیم، برگزاری ۱۰۴ مسابقه و ۱۶ استادیوم، امیدوار است که جام جهانی ۲۰۲۶ رکورد تعداد تماشاگران را که در جام جهانی ۱۹۹۴ در ایالات متحده با ۳٫۵ میلیون نفر ثبت شده بود، بشکند.

ظرفیت استادیوم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

- استادیوم آتلانتا: ۶۸۲۳۹

- بی‌سی پلیس ونکوور: ۵۲۴۹۷

- استادیوم بوستون: ۶۴۱۴۶

- استادیوم دالاس: ۷۰۶۴۹

- استادیوم گوادالاخارا: ۴۵۶۶۴

- استادیوم هوستون: ۶۸۷۷۷

- استادیوم کانزاس سیتی: ۶۹۰۴۵

- استادیوم لس آنجلس: ۷۰۴۹۲

- استادیوم شهر مکزیک: ۸۰۸۲۴

- استادیوم میامی: ۶۴۴۷۸

- استادیوم مونتری: ۵۱۲۴۳

- استادیوم نوا یورک و نوا جرزی: ۸۰۶۶۳

- استادیوم فیلادلفیا: ۶۸۳۲۴

- استادیوم منطقه خلیج سان فرانسیسکو: ۶۸۸۲۷

- استادیوم سیاتل: ۶۶۹۲۵

- استادیوم تورنتو: ۴۳۰۳۶

با قوانین جدید، رکورد تعداد تیم‌ها و حضور هنرمندانی چون شکیرا و آنیتا، جام جهانی ۲۰۲۶ با تغییرات جالبی همراه خواهد بود.

انتهای پیام/