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ترکیب احتمالی آفریقای جنوبی

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو
کد خبر : 1797358
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تیم ملی آفریقای جنوبی در حالی خود را برای نبرد افتتاحیه جام جهانی مقابل مکزیک آماده می‌کند که هوگو بروس امیدوار است با درخشش مهاجم ۲۵ ساله خود به یک شروع رویایی در این تورنمنت برسد.

به گزارش ایلنا، انتظار می‌رود رویارویی تیم ملی مکزیک و بافانا بافانا یکی از پربیننده‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باشد، جایی که دو تیم بار دیگر در بزرگ‌ترین صحنه فوتبالی جهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

شانزده سال پس از نبرد افتتاحیه و فراموش‌نشدنی آن‌ها در آفریقای جنوبی، این دو کشور بار دیگر با هم روبرو می‌شوند؛ اما این بار نقش‌ها کاملاً تغییر کرده است. شاگردان هوگو بروس در قلمروی حریف و جوی سنگین قدم می‌گذارند تا توجهات را به خود جلب کنند. کسب یک نتیجه مطلوب در این دیدار می‌تواند مسیر کل تورنمنت را برای بافانا بافانا هموار کند. آن‌ها با این انگیزه وارد زمین می‌شوند تا فصل جدیدی را در تاریخ جام جهانی برای خود بنویسند.

ترکیب احتمالی آفریقای جنوبی

دروازه‌بان

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

رونون ویلیامز کاپیتان قابل اعتماد بافانا بافانا بار دیگر وظیفه حفاظت از چارچوب دروازه را بر عهده خواهد داشت و به عنوان مرد شماره یک و بدون جانشین تیم، تلاش می‌کند تا با حضور مقتدرانه خود در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، امنیت را به خط دفاعی تزریق کند.

خط دفاعی

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

مدافع راست: خولیسو مودائو ستاره مامیلودی سانداونز که به تازگی جام قهرمانی لیگ قهرمانان آفریقا را بالای سر برده، جایگاه خود را به عنوان گزینه محبوب بروس در این پست مستحکم‌تر کرده است. تجربه بالا، خونسردی تحت فشار و توانایی بالا در دفع خطرات، او را به مهره‌ای حیاتی در ساختار دفاعی بافانا بافانا برای این تورنمنت بزرگ تبدیل می‌کند.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

مدافع چپ: اوبری مودیبا پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت نگران‌کننده‌ای که در لیگ قهرمانان گریبان‌گیرش شده بود، این مدافع ملقب به "پستچی" دوباره به شرایط بازی برگشته و روحیه‌ مضاعفی به اردوگاه آفریقای جنوبی تزریق کرده است. او در کنار وظایف دفاعی، یک تهدید جدی در کارهای هجومی به شمار می‌رود و با قدرت بدنی، توانایی انتقال توپ و نفوذ به فضاهای هجومی، می‌تواند از عقب زمین موقعیت‌سازی کند. البته بعید است او پس از دوری یک ماهه توانایی ۹۰ دقیقه بازی کامل را داشته باشد. احتمالاً بردلی کراس در جریان بازی به میدان خواهد رفت.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

مدافع میانی: ایمه اوکون از آنجا که آفریقای جنوبی معمولاً در نبردهای هوایی در سطح جام جهانی با مشکل مواجه می‌شود، اوکون که به تازگی جایگاه خود را در ترکیب تیم تثبیت کرده، می‌تواند راهکار اصلی خط دفاعی باشد. حضور او ترکیبی ایده آل از فیزیک مناسب و زمان‌بندی دقیق را در خط دفاعی ایجاد می‌کند که برای مهار توپ‌های بلند و همچنین اضافه شدن به خط حمله در ضربات ایستگاهی بسیار کارآمد است.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

مدافع میانی: مبکزیلی مبوکازی این مدافع که هواداران او را با لقب "TLB" می‌شناسند، به نظر می‌رسد اعتماد بروس را برای ایجاد استحکام در خط دفاعی جلب کرده باشد تا با پوشش فضاهای پشت مدافعان، خطرات احتمالی را پیش از رسیدن به دروازه به طور قاطع دفع کند. او همچنین از توانایی ارسال پاس‌های بلند بهره می‌برد که در مواقع تحت فشار بودن تیم، می‌تواند بافانا بافانا را به رو جلو حرکت دهد.

خط هافبک

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

هافبک میانی: اسپهلو سیتوله از مدتها قبل یکی از قابل اعتمادترین مهره‌های بروس در قلب زمین بوده است که همواره برای دیکته کردن ریتم بازی، باز کردن خطوط دفاعی حریف و تزریق آرامش به خط هافبک آفریقای جنوبی به او اتکا می‌شود.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

هافبک میانی: توبوهو موکوئنا گلزن قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا، جنگندگی و خشونت را به خط هافبک می‌آورد و سرسختی لازم را در موتورخانه تیم ایجاد می‌کند. توانایی او در زدن شوت‌های از راه دور می‌تواند برگ برنده تیم باشد و در مواقعی که مکزیک متراکم و فشرده دفاع می‌کند، راهی برای باز کردن قفل دروازه حریف ایجاد کند.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

هافبک هجومی: تمبا زوانه این هافبک باسابقه در کنار ویلیامز کاپیتان، تجربه و خونسردی مورد نیاز را به تیم تزریق می‌کند و با رهبری آرام خود در لحظات کلیدی، به تیم کمک می‌کند تا در زمان بالا رفتن فشار بازی، شرایط را کنترل کند. بسیار بعید است که او در هوای گرم و ارتفاع بالای ورزشگاه آزتکا توانایی ۹۰ دقیقه دویدن را داشته باشد، اما تجربه گران‌بهایش باعث می‌شود تا احتمالا جلوتر از رلبوهیله موفوکنگ ۲۰ ساله در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

خط حمله

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

وینگر راست: اسوین آپولیس بازیکنی است که هرگز در مقابل دروازه حریفان دچار ترس نمی‌شود و همیشه مایل است شانس خود را در موقعیت‌های به دست آمده امتحان کند. انتظار می‌رود او همکاری نزدیکی با مورمی داشته باشد تا سرعت و نفوذهای مستقیمی را به یک‌سوم هجومی تیم اضافه کند.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

وینگر چپ: تشپانگ مورمی ستاره‌ای که با تیمش برنده سه‌گانه شده، همیشه هوشیار است و فضاهای خالی را به خوبی پیدا می‌کند. انتظار می‌رود او طراح اصلی حملات بروس در جناح چپ باشد و وظیفه باز کردن خط دفاعی حریف و خلق موقعیت‌های واضح گلزنی در یک‌سوم هجومی را بر عهده بگیرد.

قمار بزرگ بروس روی مهاجم سابق اورلاندو

مهاجم نوک: لایل فاستر در حالی که تمام فشارهای هجومی روی دوش این گلزن قابل اعتماد قرار دارد، ستاره حاضر در لیگ برتر انگلیس تلاش خواهد کرد تا بار دیگر باور را به جامعه فوتبال آفریقای جنوبی بازگرداند و منتقدان را ساکت کند. او انگیزه زیادی دارد تا فرصت‌سوزی‌های خود در دیدارهای تدارکاتی اخیر و جام ملت‌های آفریقا را جبران کند؛ موضوعی که امیدواریم اشتیاق او را برای درخشش در این لحظات سرنوشت‌ساز بیشتر کرده باشد.

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