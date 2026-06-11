به گزارش ایلنا، جام جهانی همواره فرصتی استثنایی برای تماشای بهترین‌های فوتبال جهان است که هر چهار سال یک بار برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت می‌پردازند. در این دوره نیز ستاره‌های زیادی در میدان حاضر خواهند بود، از چهره‌های تاریخی گرفته تا استعدادهای نوظهور. در این راستا، پلتفرم دیجیتال «ترنسفروم» که به طور مستقیم باشگاه‌ها، مدیران ورزشی و نمایندگان را به هم متصل می‌کند، لیستی از گران‌ترین بازیکنان را منتشر کرده است.

در این لیست، لامین یامال، ستاره اسپانیا و بارسلونا با ارزش ۲۵۳.۶ میلیون یورو در صدر قرار دارد. پس از او، ارلینگ هالند از منچسترسیتی با ۱۹۹.۱ میلیون یورو و کیلیان امباپه از رئال مادرید با ۱۸۰ میلیون یورو در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در ادامه، جود بلینگهام از رئال مادرید با ۱۶۳.۲ میلیون یورو و الکساندر ایزاک از لیورپول با ۱۶۰.۲ میلیون یورو در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. همچنین، مایکل الیسی از بایرن مونیخ (۱۵۰ میلیون یورو)، پدری از بارسلونا (۱۴۹ میلیون یورو)، فلوریان ویرتس از لیورپول (۱۴۱.۳ میلیون یورو)، بوکایو ساکا از آرسنال (۱۴۰.۸ میلیون یورو) و وینیسیوس جونیور از رئال مادرید (۱۲۸.۲ میلیون یورو) دیگر بازیکنان حاضر در این لیست هستند.

بهترین بازیکن آرژانتینی در این لیست، انزو فرناندز از چلسی با ارزش ۹۸ میلیون یورو است. او با لوتارو مارتینز از اینتر (۷۸.۵ میلیون یورو)، نیکو پاز از کمو (۷۵.۱ میلیون یورو)، جولین آلوارز از اتلتیکو مادرید (۷۰ میلیون یورو) و الکسیس مک آلیستر از لیورپول (۶۰ میلیون یورو) در رده‌های بعدی قرار دارد.

این ارقام تخمینی هستند و ممکن است بر اساس عملکرد بازیکنان و شرایط باشگاه‌ها تغییر کنند. به عنوان مثال، اتلتیکو مادرید اخیراً پیشنهاد ۱۵۰ میلیون یورویی رئال مادرید را رد کرده است و انزو فرناندز پس از جام جهانی قطر به چلسی با مبلغ ۱۲۱ میلیون یورو منتقل شد. همه چیز به عملکرد بازیکنان در این تورنمنت بستگی دارد.

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