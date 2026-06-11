رکورد تاریخی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ با شش مربی روی نیمکت تیم‌های مختلف این تورنمنت، رکوردی تاریخی را به ثبت رسانده است. این تعداد مربی، آرژانتین را به عنوان کشوری پیشرو در ارائه مربیان به تیم‌های ملی مختلف در این مسابقات معرفی می‌کند.

از این شش مربی، پنج نفر از استان سانتا فه به دنیا آمده‌اند؛ استانی که به عنوان زادگاه ستاره‌هایی چون لیونل مسی و آنخل دی‌ماریا شناخته می‌شود. مربیان شامل لیونل اسکالونی (پوجاتو)، مارسلو بیلسا (اورگوئه)، سباستین بکاچسه (اکوادور)، گوستاوو آلفارو (رافائلا، سرمربی پاراگوئه) و مائوریسیو پوچتینو (مورفی، سرمربی ایالات متحده) هستند. همچنین نستور لورنزو (کلمبیا) که در ویلا سلینا به دنیا آمده، به این جمع اضافه می‌شود.

این رکورد، رکورد قبلی پنج مربی را که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حضور داشتند، شکسته است. در آن زمان، خورخه سامپائولی (آرژانتین)، هکتور کوپر (مصر)، ریکاردو گارکا (پرو)، خوزه پکرمن (کلمبیا) و خوان آنتونیو پیزی (عربستان سعودی) به عنوان مربی فعالیت می‌کردند.

در سال‌های اخیر، تعداد مربیان آرژانتینی در جام جهانی معمولاً بین سه تا چهار نفر متغیر بوده است. به عنوان مثال، در جام جهانی قطر ۲۰۲۲، سه مربی آرژانتینی حضور داشتند و در جام جهانی برزیل ۲۰۱۴ و آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ نیز به همین ترتیب بود.

آرژانتین در این زمینه با فرانسه هم‌تراز است، کشوری که مربیان زیادی در تیم‌های ملی مستعمرات سابق خود دارند. دییدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، به همراه مربیانی چون رودی گارسیا (بلژیک) و سباستین دسا بر (کنگو) در این لیست قرار دارند.

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