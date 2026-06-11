کیپ ورد برای نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از اولی، دایلون لیورامنتو، یکی از ستاره‌های کیپ ورد، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «ما به اینجا آمده‌ایم تا لذت ببریم. به جام جهانی راه پیدا کردیم و حالا زمان آن است که با هم خوش بگذرانیم.» تیم ملی کابو ورد که به نام «کوسه‌های آبی» شناخته می‌شود، در حال حاضر در حال تجربه یک سفر هیجان‌انگیز به دنیای فوتبال است. این کشور کوچک در سواحل غربی آفریقا، نخستین بار در سال ۲۰۰۳ به مرحله مقدماتی جام جهانی راه یافت و حالا با اعتماد به نفس به مصاف تیم‌های بزرگ خواهد رفت.

تیم کیپ ورد تحت هدایت پدرو لیتائو بریتو، معروف به بوبیستا، شامل ۲۶ بازیکن است که از ۲۵ باشگاه در ۱۴ کشور مختلف نمایندگی می‌کنند. این تیم به خوبی توانسته است هویت‌های مختلف و زبان‌های گوناگون را در خود بگنجاند. بوبیستا در این باره گفت: «تنها با احترام به ویژگی‌های هر بازیکن می‌توانیم به وحدت دست یابیم.»

کیپ ورد در این مدت به یک تیم منسجم تبدیل شده است و بازیکنانی چون رایان مندس، ویلی سمیدو و جووانه کابرال در خط حمله این تیم حضور دارند. با این حال، وضعیت جسمانی لوگان کاستا، مدافع مرکزی این تیم، به دلیل مصدومیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بوبیستا، سرمربی کیپ ورد، از یک خانواده کم‌درآمد بزرگ شده و عشق او به فوتبال او را به بازی در لیگ‌های مختلف اروپا و آفریقا کشانده است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی کیپ ورد در طول نزدیک به یک دهه، به عنوان «کاپیتان خاموش» شناخته می‌شد و اکنون به عنوان سرمربی، بر حفظ هویت ملی این تیم تأکید دارد.

رایان مندس، کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ کیپ ورد، در این جام جهانی به دنبال ثبت نام خود به عنوان اولین بازیکن صد بازی ملی این کشور است. در کنار او، دایلون لیورامنتو، که به تازگی به تیم ملی پیوسته، به عنوان یک ستاره نوظهور شناخته می‌شود و در مراحل مقدماتی عملکرد درخشانی داشته است.

هواداران کیپ ورد نیز در این مسابقات با شور و شوق خاصی حضور خواهند داشت. با وجود چالش‌های ورود به ایالات متحده، جمعیت زیادی از کابووردی‌ها در این کشور زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود با لباس‌ها و پرچم‌های آبی خود، فضای شادابی را در استادیوم‌ها ایجاد کنند.

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