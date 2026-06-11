بازگشت نیوزیلند به جام جهانی ۲۰۲۶ پس از ۱۶ سال
نیوزیلند، معروف به «آل وایتس»، برای سومین بار به جام جهانی فوتبال بازمیگردد و امید دارد تا با تجربه جدید خود به مراحل بالاتر برسد.
به گزارش ایلنا، نیوزیلند به عنوان تنها نماینده منطقه اقیانوسیه، پس از ۱۶ سال به جام جهانی فوتبال بازمیگردد. این تیم که در آخرین حضور خود در جام جهانی ۲۰۱۰ به سه تساوی دست یافت، اکنون با بازیکنان حرفهای و جوانان مستعد، امید به صعود از گروه خود دارد. با این حال، چالشهای بزرگی پیش روی این تیم قرار دارد؛ زیرا نیوزیلند با رنکینگ ۸۵، در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و ایران روبرو خواهد شد.
دبیر فنی تیم، دارن بیزلی، از ترکیب جوانان و بازیکنان با تجربه برای افزایش شانس پیروزی تیم سخن گفت و تأکید کرد که تیم در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد. این در حالی است که عملکرد این تیم در ۱۰ بازی دوستانه اخیر شامل یک تساوی و هفت شکست بوده است. با این حال، پیروزی اخیر نیوزیلند بر شیلی، امیدها را افزایش داده است.
کاپیتان تیم، کریس وود، که یکی از دو بازمانده از آخرین حضور نیوزیلند در جام جهانی است، نقش کلیدی در موفقیت تیم خواهد داشت. او به دلیل مصدومیت شدید در فصل گذشته، مدتی از میادین دور بود و حالا بازگشت او میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد تیم داشته باشد.
بیزلی همچنین به اهمیت بازی مالکانه در برابر حریفان قویتر اشاره کرد و گفت: «نیوزیلند باید بتواند در دفاع بدون توپ خوب عمل کند و در زمان بازپسگیری توپ، به حریفان آسیب بزند.»
در این میان، بازیکنانی چون الی جاست و جو بل نیز به عنوان ستارههای نوظهور تیم شناخته میشوند. جاست در لیگ اسکاتلند درخشش داشته و بل نیز به عنوان یک هافبک باهوش و کارآمد شناخته میشود.
هواداران نیوزیلند نیز با وجود فاصله زیاد و هزینههای بالا، در تلاشند تا در این رقابتها حضور پررنگی داشته باشند و با شعار «کیویهای پرواز» به حمایت از تیم خود بپردازند.