به گزارش ایلنا به نقل از اولی، اروگوئه تحت هدایت مارسلو بیلسا، با سیستم ۴-۳-۳ خود به دنبال ارائه فوتبال مستقیم و فشرده است. این تیم در سه سال گذشته، نوسانات زیادی را تجربه کرده است؛ از جمله یک دوره ناکامی که منجر به تنها یک پیروزی در ۱۲ بازی شد. شکست ۵-۱ مقابل ایالات متحده در نوامبر گذشته، سوالات جدی درباره آینده بیلسا را به وجود آورد، اما نتایج بهتری در مارس ۲۰۲۵، اعتماد به نفس را بازگرداند.

اروگوئه دیگر قدرت گلزنی گذشته را ندارد. لوئیس سوارز، که رکورددار گلزنی این تیم است، پس از اختلاف با بیلسا در اواخر ۲۰۲۴، از دعوت به تیم ملی انصراف داد، هرچند که چند هفته قبل از جام جهانی اعلام کرد که هرگز به تیم ملی نه نخواهد گفت. ادینسون کاوانی نیز پس از جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر از فوتبال ملی کناره‌گیری کرد و حالا امیدها به داروین نونیز معطوف شده است.

ایگناسیو آلونزو، رئیس فدراسیون فوتبال اروگوئه، هدف این تیم را قرار گرفتن در بین ۱۰ تیم برتر جهان و رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی اعلام کرده است. او همچنین به نگرانی‌ها درباره وضعیت تیم قبل از تورنمنت اشاره کرد و گفت: «بیلسا بسیار مشتاق به جام جهانی است و هدفش ارائه یک نمایش بزرگ است.»

بیلسا، که پیش از این سرمربی آرژانتین و شیلی در جام جهانی بوده، اکنون در حال آماده‌سازی برای سومین و آخرین جام جهانی خود است. او در کنفرانس خبری اخیر خود به انتقادات از عملکردش پاسخ داد و خود را «سمی» توصیف کرد.

ستاره اروگوئه در این جام جهانی، فدریکو والورده، کاپیتان رئال مادرید است که در بهترین فرم خود به سر می‌برد. او در این تورنمنت به عنوان رهبر تیم انتظار می‌رود و باید در اوج خود باشد تا اورگوئه بتواند با بهترین‌های جهان رقابت کند.

در این میان، مکسیمیلیانو آراخو، که در ابتدا به عنوان مدافع راست شروع به کار کرده، به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی در نظر گرفته می‌شود. همچنین فدریکو ویناس، مهاجم رئال اویدو، می‌تواند در صورت افت عملکرد داروین نونیز، فرصت درخشش پیدا کند.

ترکیب احتمالی اروگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶ شامل: موسلرا؛ گیلرمو واره‌لا، رونالد آرائو، سباستین کاسرس، متیاس الیورا؛ والورده، اوگارت، بنتانکور؛ کانوبیو، داروین نونیز، مکسیمیلیانو آراخو خواهد بود.

حضور هواداران اروگوئه در بازی‌های گروهی در ایالات متحده و مکزیک چشمگیر خواهد بود و انتظار می‌رود حدود ۱۰ هزار هوادار در این کشورها به تشویق تیم بپردازند. این رویداد فرصتی برای دیدار دوباره بین مهاجران و بومی‌ها خواهد بود.

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