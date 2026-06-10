ماجرای جنجالی بیلسا اینبار در فرودگاه/ پیرمرد حوصله ندار!
مارسلو بیلسا، سرمربی تیم ملی اروگوئه، در هنگام ورود به مکزیک برای جام جهانی ۲۰۲۶ توجهها را به خود جلب کرد. او با شکستن سنت شخصی خود، یک مصاحبه اختصاصی انجام داد، اما سرعت پاسخهایش بیشتر از محتوای آنها جلب توجه کرد.
به گزارش ایلنا، "ال لوکو" در فرودگاه شهر کانکون با یک خبرنگار از دیای اسپورت اروگوئه صحبت کرد. او با سر پایین، به سوالات درباره آخرین تمرینات، انتظارات از جام جهانی، ترکیب اصلی و وضعیت رونالد آرائوخو پاسخ داد. این گفتگو تنها ۳۸ ثانیه به طول انجامید.
در این مصاحبه، خبرنگار از بیلسا پرسید: "یک جام جهانی دیگر، حالا با اروگوئه، چه انتظاری دارید؟" بیلسا پاسخ داد: "خیلی امیدوارم." خبرنگار ادامه داد: "چگونه در روزهای اخیر کار کردهاید، به ویژه با توجه به بازیکنان مصدوم؟" بیلسا گفت: "نه، بدون مشکل." خبرنگار پرسید: "رونالد چگونه است، پس از سفر به مادرید؟" بیلسا پاسخ داد: "عادی." خبرنگار همچنین از او درباره سفر سریع برای درمان پرسید که بیلسا گفت: "با گذشت زمان خواهیم دید."
واکنشها به رفتار بیلسا در شبکههای اجتماعی متفاوت بود. برخی انتقاد کردند و برخی دیگر با شوخی به آن واکنش نشان دادند: "بیلسا غیرقابل تحمل است. بیادب است. اگر دوست ندارد، نباید در یک جام جهانی مربیگری کند، نمیتواند اینقدر بیاحترامی کند."