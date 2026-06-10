فوری/ جدیدترین اظهارنظر اینفانتیو درباره تیم ملی ایران: ما پادشاه جهان نیستیم!
رییس فیفا با حضور در مکزیکوسیتی مورد آماج سوالات خبرنگارانی قرار گرفت که نسبت به میزبانی آمریکا پرسشهایی داشتند.
به گزارش ایلنا، اینفانتینو از خبرنگاران خواست که «روی فوتبال تمرکز کنند»، اما موضوعات خارج از زمین فوتبال، از جمله وضعیت ایران و جلوگیری از ورود داور اهل سومالی به آمریکا، بر فضای این نشست غالب شد.
در بخشی از این نشست خبری رییس فیفا در خصوص پرسشی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفت و به آن نیز پاسخ داد. اینفانتینو تأکید کرد که همیشه به حضور ایران در جام جهانی اطمینان داشته است و به وعدهای که قبلاً در این خصوص داده بود اشاره کرد: «من بسیار خوشحالم، چون شخصاً برای دیدار با تیم ایران به ترکیه و ایتالیا رفتم. زمانی که میگفتند حضور ایران در جام جهانی غیرممکن خواهد بود، پاسخ دادم و قول دادم که آنها خواهند آمد.»
ایران از بهمن ماه درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده است. ماههای اخیر با تهدیدهای مربوط به تحریم و بایکوت، مشکلات در صدور ویزا و ... همراه بوده است. با وجود صدور ویزا برای بازیکنان، سفارت ایران در ترکیه آمریکا را به رفتار تبعیضآمیز متهم کرده و اعلام کرده است که برخی اعضای کادر فنی مجوز ورود به این کشور را دریافت نکردهاند.
انتقال محل استقرار تیم ملی ایران
به دلیل تأخیر در صدور ویزاها و مشکلاتی که در مسیر حضور تیم ملی ایران در آمریکا برای برگزاری دیدارهایش مقابل بلژیک، مصر و نیوزلند شکل گرفت، تیم ملی ایران مجبور شد محل اردو و تمرینات خود را تغییر دهد.
در برنامهریزی اولیه، فیفا ایران را در یک مرکز تمرینی در شهر توسانِ ایالت آریزونا آمریکا مستقر کرده بود. اما به علت مشکلات اداری و بروکراتیک، تیم ملی ایران به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شد و یکشنبه گذشته وارد این شهر شد.
اینفانتینو در این خصوص گفت: «من باور دارم و امیدواریم که جام جهانی زنان ۲۰۳۵ در بریتانیا برگزار شود. آیا به نظر شما طبیعی خواهد بود اگر فیفا به دولت بریتانیا دیکته کند چه کسی میتواند وارد کشور شود و چه کسی نباید وارد شود؟ نمیدانم، شاید شما این را طبیعی بدانید. اما من ترجیح میدهم واقعیت را در نظر بگیرم؛ اینکه هر کشور دولت خود را دارد و بسیاری از کشورها خواهان ورود افراد بدون ویزا نیستند. دنیای ما بسیار تهاجمی شده و امنیت، بالاترین اولویت ماست. ما باید به این موضوع احترام بگذاریم.»
او افزود: «از شما میخواهم به ما اعتماد کنید. ما پشت صحنه در حال کار هستیم. چیزهایی وجود دارد که میتوانیم بدانیم و چیزهایی هم هست که نمیتوانیم بدانیم. گاهی موفق میشویم و گاهی نه. همین که توانستیم ایران را به اینجا بیاوریم، یک موفقیت بوده است. ما باید با واقعیتهای موجود کنار بیاییم و تلاش کنیم بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم.»
اینفانتینو درباره عدم صدور ویزا و ممنوعیت حضور داور سومالیایی هم گفت: «اتفاقی که برای عمر، داور سومالیایی، افتاد ناراحتکننده است. ما همه چیز را کنترل نمیکنیم و تلاش کردیم درباره این موضوع گفتوگو کنیم. اما گاهی باید آرامش خود را حفظ کرد. ما روی همه مسائل کار میکنیم و سعی داریم مشکلات را حل کنیم. ممکن است حرفم را باور کنید یا نکنید، اما در حال تلاش برای یافتن راهحل هستیم. با این حال ما پادشاهان دنیا نیستیم؛ کنترلی بر دولتها یا نیروهای پلیس نداریم. ما یک سازمان ورزشی هستیم و با امکاناتی که در اختیار داریم، نهایت تلاش خود را انجام میدهیم. ما میخواهیم دنیا را متحد کنیم. اگر میخواهید از من انتقاد کنید، انتقاد کنید؛ اما از وحدت جهان حمایت کنید.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم ایران بتوانند برای مدتی از واقعیتهای زندگی خود فاصله بگیرند و بر فوتبال و این جام جهانی تمرکز کنند و گفت: "از اینکه توانستم ایران را به این مسابقات بیاورم، بسیار افتخار میکنم و از تیم خود و دولتهای سه کشور درگیر تشکر میکنم."