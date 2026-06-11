اوچوا: داستان فوتبالی من شگفت انگیز است

به گزارش ایلنا و به نقل از اکیپ، گیلرمو «ممو» اوچوا (۴۰ ساله)، دروازه‌بان سابق آژاکسیو، در آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ در برابر آفریقای جنوبی، به بررسی دوران حرفه‌ای خود پرداخت و به چالش‌ها و فداکاری‌هایی که برای رسیدن به این نقطه انجام داده، اشاره کرد. اوچوا با ۱۵۳ بازی ملی، در این بازی به عنوان نخستین بازیکن تاریخ به ششمین جام جهانی خود خواهد رسید.

اوچوا در این باره گفت: «وقتی جوان هستید، فکر می‌کنید که حرفه‌تان برای همیشه ادامه دارد و زمان به سرعت می‌گذرد. بنابراین باید از لحظاتی مانند این بهره ببرید. این یک داستان شگفت‌انگیز است.» او همچنین به چالش‌های اولیه‌اش در دو جام جهانی ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ اشاره کرد و گفت: «در ۲۰۰۶، این اولین تجربه‌ام بود و باید یاد می‌گرفتم. اما در ۲۰۱۰، به عنوان دروازه‌بان اصلی، این موضوع برایم بسیار سخت بود.»

اوچوا همچنین به مشکلاتی که در مسیرش به اروپا با آن مواجه شد، اشاره کرد و گفت: «هیچ دروازه‌بان مکزیکی قبلاً به اروپا نرفته بود. این موضوع به من نیروی بیشتری داد، اما به دلیل پاسپورت غیر اتحادیه‌ای‌ام، نتوانستم به باشگاه‌های بزرگ بپیوندم.»

او درباره عدم امضای قرارداد با پاری‌سن‌ژرمن در سال ۲۰۱۱ نیز ابراز تاسف کرد و گفت: «این یک فرصت از دست رفته بود. به دلیل مشکل کلنبوترول، دو ماه و نیم نتوانستم قراردادی امضا کنم.»

اوچوا همچنین به ارتباط نزدیکش با آلن اورسونی، رئیس باشگاه آژاکسیو، اشاره کرد و گفت: «او مانند یک پدر برای من بود و به من اعتماد کرد. مرگ او برای من بسیار سخت بود.»

او در پایان به آینده‌اش اشاره کرد و گفت: «با تیم ملی قطعاً به کار خود پایان می‌دهم. اما در مورد باشگاه باید فکر کنم. در سال‌های اخیر فداکاری‌های زیادی کرده‌ام و اکنون به زمانی برای استراحت نیاز دارم.»

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