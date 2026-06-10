به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین، در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از آمادگی خود و انگیزه بالای بازیکنان کشورش برای حضور در این مسابقات سخن گفت.

مسی در گفت‌وگو با روزنامه آرژانتینی «اوله» درباره حال و هوای خود پیش از شروع مسابقات اظهار کرد: «ما همان اشتیاق و هیجانی را داریم که هواداران تجربه می‌کنند. تلاش می‌کنیم تا جای ممکن در این رقابت‌ها پیش برویم. این تیم سال‌هاست ثابت کرده که روحیه رقابتی بالایی دارد و به همین دلیل رویارویی با آرژانتین برای هر حریفی دشوار خواهد بود.»

او ادامه داد: «ما گروهی متحد، قدرتمند و سرشار از انگیزه هستیم. فارغ از اینکه تا چه مرحله‌ای پیش برویم، مطمئن باشید تمام توان خود را برای موفقیت به کار خواهیم گرفت.»

برنده هشت توپ طلا درباره وضعیت روحی و جسمی خود نیز گفت: «صادقانه بگویم، احساس آرامش و رضایت دارم. از هر لحظه حضور در کنار هم‌تیمی‌هایم، از تمرینات و روزهای سپری‌شده در اردو لذت می‌برم. مهم‌تر از هر چیز، می‌خواهم بیش از گذشته از این تجربه لذت ببرم و به همین دلیل بسیار خوشحال هستم.»

مسی همچنین درباره روند آماده‌سازی خود برای جام جهانی اظهار داشت: «زمان خیلی سریع سپری شد و در این مدت مسابقات زیادی را پشت سر گذاشتم. احساس بسیار خوبی دارم. در تمام این مدت، چه در اینترمیامی و چه در تیم ملی، در بالاترین سطح رقابت کردم و تلاش داشتم در بهترین شرایط ممکن به جام جهانی برسم.»

کاپیتان آرژانتین درباره انتظارات موجود از قهرمان جهان نیز گفت: «انتظارات همیشه بالا بوده است، به‌خصوص وقتی صحبت از جام جهانی باشد. فکر می‌کنم مردم پس از موفقیت‌های اخیر تیم ملی، با شور و هیجان بیشتری مسابقات را دنبال می‌کنند. خوشحالم که این تیم همچنان همان انگیزه و عطش همیشگی را برای موفقیت دارد.»

او در پایان درباره شرایط فعلی بازیکنان آرژانتین خاطرنشان کرد: «فکر می‌کنم همه بازیکنان به‌تدریج به بهترین شرایط خود نزدیک می‌شوند. زمان کافی برای تمرین و آماده‌سازی داشتیم و در وضعیت خوبی قرار داریم. با پیشرفت مسابقات نیز فرصت مناسبی برای ریکاوری و بهبود شرایط جسمانی خواهیم داشت و امیدوارم همه چیز به بهترین شکل پیش برود.»

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