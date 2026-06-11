اینفانتینو در نقش عروسک برای ترامپ

به گزارش ایلنا، این روزنامه به انتقاد از سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا پرداخته و به مشکلاتی که برای برخی از ورزشکاران و داوران در ورود به این کشور پیش آمده، اشاره کرده است.

در شماره روز چهارشنبه روزنامه فرانسوی «اکیپ»، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به عنوان عروسک دونالد ترامپ به تصویر کشیده شده است. این روزنامه با انتقاد از سیاست‌های ضد مهاجرتی ایالات متحده، عنوانی کنایه‌آمیز را برای جلد خود انتخاب کرده است.

این روزنامه به مورد داور سومالیایی، عمر عبدالکادیر آرتان، اشاره می‌کند که توسط فیفا برای قضاوت در بازی‌های جام جهانی انتخاب شده بود. اما پس از ۱۱ ساعت مصاحبه در اداره مهاجرت و بازداشت در یک سلول، از ورود به ایالات متحده منع شد و مجبور به بازگشت به کشورش شد.

علاوه بر این، دیگر حوادثی که در ایالات متحده رخ داده نیز به شدت مورد انتقاد رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. بازیکن اصلی تیم ملی عراق، ایمن حسین، به مدت تقریباً ۷ ساعت در اداره مهاجرت بازداشت شد قبل از اینکه اجازه ورود به او داده شود. همچنین، عکاس تیم ملی عراق به دلیل عدم صدور ویزا در زمان ورود به کشور، به بغداد دیپورت شد.

انتهای پیام/