دادستانی تگزاس علیه فیفا وارد عمل شد

به گزارش ایلنا، دادستانی کل ایالت تگزاس آمریکا اعلام کرد تحقیقات رسمی خود درباره نحوه فروش بلیت‌های جام جهانی فوتبال را آغاز کرده است؛ اقدامی که در پی دریافت چندین شکایت از سوی هواداران و خریداران بلیت صورت گرفته است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی مقامات تگزاس، برخی مصرف‌کنندگان مدعی هستند اطلاعاتی که هنگام خرید بلیت دریافت کرده‌اند با شرایط نهایی بلیت‌های صادرشده مطابقت نداشته و در نتیجه درباره محل استقرار خود در ورزشگاه دچار گمراهی شده‌اند.

در یکی از شکایت‌های مطرح‌شده، یک هوادار اعلام کرده است برای خرید بلیت رده یک با دید ممتاز به زمین مسابقه هزینه پرداخت کرده، اما پس از تکمیل فرایند خرید، نقشه جانمایی صندلی‌ها تغییر کرده و جایگاه او به بخشی با کیفیت دید پایین‌تر منتقل شده است.

دادستانی تگزاس همچنین اعلام کرد شکایت‌های مشابه دیگری نیز دریافت کرده که در آن‌ها خریداران مدعی‌اند صندلی‌های اختصاص‌یافته با مشخصاتی که هنگام خرید به آن‌ها ارائه شده بود تفاوت داشته است.

کن پکستون، دادستان کل تگزاس، در این باره گفت: «برای اطمینان از اینکه فیفا با صداقت و شفافیت عمل می‌کند، از تمام ابزارهای قانونی موجود استفاده خواهیم کرد تا هواداران تگزاسی به شکلی منصفانه با آن‌ها برخورد شود.»

این پرونده به مجموعه بررسی‌هایی اضافه می‌شود که پیش از این در ایالت‌های دیگر آمریکا نیز درباره روند فروش بلیت‌های جام جهانی آغاز شده بود. گزارش‌ها حاکی است مقام‌های ایالت‌های کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرسی نیز شکایت‌هایی مرتبط با شیوه فروش بلیت‌ها، شفافیت قیمت‌گذاری و هزینه‌های جانبی دریافت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر، سیاست قیمت‌گذاری فیفا برای مسابقات جام جهانی با انتقادهایی از سوی هواداران و برخی نهادهای نظارتی مواجه شده است. منتقدان معتقدند افزایش هزینه بلیت‌ها و نبود شفافیت کافی در برخی مراحل فروش، دسترسی هواداران به مسابقات را دشوارتر کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، میانگین قیمت بلیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه مت‌لایف برگزار خواهد شد، حدود ۱۱ هزار و ۷۹۰ دلار برآورد شده است؛ رقمی که انتقادهای گسترده‌ای را در میان هواداران فوتبال برانگیخته است.

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