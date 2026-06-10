خطونشان توخل برای مدعیان قهرمانی
انگلیس با این برچسبها به جایی نمیرسد
در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی در آمریکای شمالی، توماس توخل واکنش قاطعی به انتخاب تیم ملی انگلیس به عنوان سومین شانس و مدعی اصلی کسب جام از سوی بنگاههای شرطبندی نشان داد.
به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی فعلی تیم ملی انگلیس اعتقاد دارد عدم موفقیت سهشیرها در مسابقات و تورنمنتهای بزرگ، فاکتور تعیینکننده در هنگام مقایسه تیم او با سایر کشورهای موفق در فوتبال جهان به شمار میرود.
اکنون ۶۰ سال از آخرین باری که انگلیس در یک تورنمنت بزرگ به مقام قهرمانی دست یافته میگذرد؛ افتخاری که به جام جهانی ۱۹۶۶ بازمیگردد. سالها دلشکستگی و ناکامی پس از آن قهرمانی برای آنها رقم خورده است، از جمله شکست در دو فینال پیاپی جام ملتهای اروپا، در حالی که آنها دو بار نیز در مسابقه ردهبندی برای کسب مقام سومی در جام جهانی حضور یافتهاند.
در آستانه آغاز تورنمنت امسال در آمریکای شمالی، از انگلیس به همراه اسپانیا، فرانسه و آرژانتینِ مدافع عنوان قهرمانی، به عنوان یکی از بختهای اصلی قهرمانی یاد میشود، اما توخل با این موضوع مخالف است و تاکید دارد که آنها «مدعی اصلی و سنگین» محسوب نمیشوند. توخل در کنفرانس مطبوعاتی سهشنبه شب پیش از دیدار با کاستاریکا در این باره گفت: «مگر چند مدعی قهرمانی در تورنمنت وجود دارد؟»
بختهای اصلی قهرمانی تیمهای دیگری هستند
"ما مدعی اصلی و اول قهرمانی نیستیم. ما نمیتوانیم چنین ادعایی داشته باشیم چون سالهای بسیار زیادی است که در این جام برنده نشدهایم. برندگان اثباتشدهای در این تورنمنت حضور دارند که از موفقیتهای بیشتری برخوردارند. ما رقابت میکنیم، رویاهای بزرگی در سر داریم و به خوبی میدانیم که برای رسیدن به هدف چه چیزهایی نیاز است.
مسئولیت ما روی میزان تلاشمان معطوف شده و تمرکز اصلی ما دقیقاً همینجاست. ما خودمان را به عنوان رقیب و به چالشکشنده دیگران میبینیم. میخواهیم تا آخرین گام پیش برویم، اما فکر نمیکنم که مدعی اصلی و سنگین جام باشیم. رسیدن انگلیس به دو فینال یورو کاملاً فاکتوری مرتبط و مهم است. اگر شما به دو فینال یورو برسید و به نیمهنهایی و یکچهارم نهایی جام جهانی راه یابید، یعنی در همان سطح بالا حضور دارید و آنوقت است که میتوانید قهرمان شوید. شاید در آن مرحله فقط به کمی شانس یا چیزهایی شبیه به این نیاز باشد. من قویاً باور دارم که ما در آن سطح حضور داریم، اما در عین حال به خاطر تاریخچه و گذشته، معتقدم که ما بخت اول قهرمانی نیستیم."
"ما میدانیم که برای موفقیت چه چیزهایی لازم است و این امر همچنین به طرز فکر آرام و تمرکز روی گامهایمان نیاز دارد. اگر میخواهیم به قله کوه برسیم، باید این سفر را قدم به قدم آغاز کنیم. در غیر این صورت، تمرکزمان را از دست خواهیم داد و حواسمان پرت میشود. من باور دارم. همه ما باور و یک رویای بزرگ داریم. اما این رویا با سختکوشی، مسئولیتپذیری، تعهد و انضباط همراه است و گاهی اوقات نیز ناامیدی را به همراه دارد. همه اینها بخشی از مسیر است. اما ما جرات رویاپردازی داریم و این موضوع بسیار مهم است."
تیم ملی انگلیس در مرحله گروهی خود به مصاف کرواسی، غنا و پاناما خواهد رفت و امیدوار است که در اولین بازی مرحله حذفی با قرعه مناسبی روبرو شود، اما این احتمال وجود دارد که یکی از کشورهای میزبان در مرحله یکهشتم نهایی در انتظار آنها باشد و کار از آن مرحله به بعد، به مراتب سختتر و پیچیدهتر شود.