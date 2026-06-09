به گزارش ایلنا، روز نخست هفته بیست‌وهشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران عصر سه‌شنبه ۱۹ خرداد با برگزاری هفت دیدار دنبال شد؛ مسابقاتی که در آن صدرنشین به روند موفق خود ادامه داد، صنعت نفت آبادان ضربه دیگری در مسیر صعود خورد و سنگین‌ترین پیروزی فصل نیز در ارومیه رقم خورد.

نساجی در مسیر لیگ برتر

نساجی مازندران در قائمشهر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر شناورسازی قشم را شکست دهد و با ۵۹ امتیاز جایگاه خود در صدر جدول را مستحکم‌تر کند. شاگردان رضا عنایتی پس از یک نیمه متعادل، در نیمه دوم توسط علی نصیری و فرشاد محمدی‌مهر به گل رسیدند تا سه امتیاز مهم دیگر را به حساب خود واریز کنند.

شکست سنگین نود در خانه

در پرگل‌ترین بازی فصل، فرد البرز با نتیجه خیره‌کننده ۶ بر صفر نود ارومیه را در خانه شکست داد. شاگردان فرید صفایی از همان نیمه نخست بر بازی مسلط بودند و با ثبت شش گل، یکی از قاطعانه‌ترین بردهای فصل لیگ یک را رقم زدند. این شکست وضعیت نود ارومیه را در منطقه سقوط بحرانی‌تر کرد.

سایپا فرصت را از دست داد

دیدار دو تیم تهرانی سایپا و هوادار با تساوی بدون گل خاتمه یافت. مهم‌ترین اتفاق این مسابقه اخراج مهرداد طهماسبی، سرمربی هوادار، در دقیقه ۱۳ بود. با این نتیجه سایپا نتوانست فاصله خود با تیم‌های بالای جدول را کاهش دهد.

بعثت در آخرین ثانیه برنده شد

بعثت کرمانشاه در دیداری نفسگیر با گل دقیقه ۵+۹۰ مهدی داغدار از سد کاراگستر شبستر گذشت. مسابقه‌ای که تا آخرین لحظه بدون گل دنبال می‌شد، در نهایت با خوش‌شانسی کرمانشاهی‌ها و بدشانسی کاراگستر به سود میزبان پایان یافت.

تساوی کم‌حادثه در کرمان

مس کرمان و نفت و گاز گچساران در دیداری کم‌فروغ و کم‌موقعیت به تساوی بدون گل رضایت دادند. نتیجه‌ای که تغییر خاصی در وضعیت دو تیم میانه جدولی ایجاد نکرد.

درخشش گلرها در ورزشگاه کارگران

نیروی زمینی و آریو اسلامشهر نیز در دیداری بدون گل امتیازات را تقسیم کردند. مهم‌ترین صحنه مسابقه مهار ضربه پنالتی نیروی زمینی توسط فرامرزی، دروازه‌بان آریو اسلامشهر بود تا دو تیم به یک امتیاز بسنده کنند.

ضربه پارس جنوبی به رویای صنعت نفت

در آخرین مسابقه روز نخست، پارس جنوبی جم با نتیجه ۲ بر صفر صنعت نفت آبادان را شکست داد. فرزاد زامهران و عباس بوعذار گل‌های نماینده جم را به ثمر رساندند تا صنعت نفت بیش از گذشته از جمع مدعیان صعود فاصله بگیرد.

نتایج روز نخست هفته بیست‌وهشتم لیگ یک:

نیروی زمینی ۰ - آریو اسلامشهر ۰

نود ارومیه ۰ - فرد البرز ۶

سایپا ۰ - هوادار ۰

بعثت کرمانشاه ۱ - کاراگستر شبستر ۰

مس کرمان ۰ - نفت و گاز گچساران ۰

نساجی مازندران ۲ - شناورسازی قشم ۰

صنعت نفت آبادان ۰ - پارس جنوبی جم ۲

هفته بیست‌وهشتم فردا با برگزاری دو دیدار داماش گیلان مقابل مس شهربابک و پالایش نفت بندرعباس برابر شهرداری نوشهر ادامه پیدا می‌کند.

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