رویای بزرگ کلمبیا با درخشش لوئیس دیاز
لوئیس دیاز، ستاره درخشان تیم کلمبیا، در کنار بازیکنانی چون خامس رودریگز، به دنبال ایجاد خاطرات جدید در جام جهانی ۲۰۲۶ است. این تیم با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوانان امیدوار به موفقیت در این تورنمنت است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کلمبیا با حمایت بسیار زیاد هواداران، هنوز هم حول محور خامس رودریگز، برنده کفش طلای جام جهانی ۲۰۱۴، ساخته شده است. این مقاله بخشی از شبکه کارشناسان جام جهانی ۲۰۲۶ گاردین است که همکاری بین برخی از بهترین رسانهها از ۴۸ کشور واجد شرایط را شامل میشود. گاردین هر روز پیشنمایشهایی از سه کشور را در آستانه آغاز تورنمنت که از ۱۱ ژوئن آغاز میشود، منتشر میکند.
تیم ملی کلمبیا در حال حاضر هستهای از بازیکنان را دارد که با یادآوری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در برزیل و روسیه، به خوبی شناخته شدهاند. چند نفر از آنها در سومین تورنمنت خود شرکت میکنند که خامس رودریگز، هنوز هم یک چهره کلیدی در این تیم است. ترکیب ۴-۲-۳-۱ کلمبیا حول موقعیت شماره ۱۰ او ساخته شده است. در جناحها، لوئیس دیاز به منبعی از گلها تبدیل شده است، هرچند که به اندازه درخشش او در بایرن مونیخ نیست.
کلمبیا برای رسیدن به این جام جهانی مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. کمپین انتخابی آنها شامل لحظات درخشان، مانند پیروزی ۲-۱ مقابل برزیل و انتقام از آرژانتین به خاطر شکست در فینال کوپا آمریکا ۲۰۲۴ بود. اما پس از آن، شکست ۱-۰ در بولیوی آغازگر یک دوره شش بازی بدون پیروزی بود که جایگاه آنها را در فینالها به خطر انداخت. در نهایت، دو پیروزی قاطع مقابل بولیوی و ونزوئلا، صعود آنها را به جام جهانی تضمین کرد.
تیم کلمبیا در تاریخ ۱۷ ژوئن به مصاف ازبکستان در مکزیکوسیتی خواهد رفت و سپس در ۲۳ ژوئن با جمهوری دموکراتیک کنگو در گوادالاخارا و در نهایت در ۲۷ ژوئن با پرتغال در میامی دیدار خواهد کرد. با وجود عملکرد ناامیدکننده در بازیهای دوستانه اخیر مقابل کرواسی و فرانسه، سرمربی ۶۰ ساله، نستور لورنزو، خوشبین است. او گفت: "شیوه بازی کلمبیا – تلاش برای بازی در خط حمله و نه پنهان شدن – به من رضایت میدهد."
نستور لورنزو در پنجمین جام جهانی خود به عنوان سرمربی، برای اولین بار تیمی را هدایت خواهد کرد. او در سال ۱۹۹۰ برای آرژانتین بازی کرده و به عنوان دستیار در تیم ملی آرژانتین در سال ۲۰۰۶ و سپس با کلمبیا در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ فعالیت کرده است. لورنزو درباره خامس و دیاز گفت که مسئولیت گلزنی بر عهده لوئیس سوارز خواهد بود.
لوئیس دیاز پس از جام جهانی ۲۰۱۸ به صحنه آمد و به یکی از بازیکنان کلیدی کلمبیا تبدیل شد. او در کوپا آمریکا ۲۰۲۱ در برزیل با چهار گل، بهترین گلزن تورنمنت شد. دیاز در حال حاضر ۲۹ ساله است و در این فصل برای بایرن مونیخ درخشش فوقالعادهای داشته است.
اندرس گومز، که تنها چند بازی برای کلمبیا انجام داده، در اولین بازی خود در دسامبر ۲۰۲۳ گل برتری را مقابل مکزیک به ثمر رساند. او در حال حاضر به عنوان یک گزینه معتبر برای جان آریاس یا حتی لوئیس دیاز شناخته میشود.
ژفرسون لرم، بازیکن کریستال پالاس، به عنوان بازیکن متعادلکننده تیم کلمبیا شناخته میشود. او از آکادمی هیچ یک از باشگاههای بزرگ داخلی عبور نکرد و به عنوان یک انتخاب غافلگیرکننده در تیم ملی کلمبیا در جام جهانی ۲۰۱۸ انتخاب شد.
هواداران کلمبیا از وفادارترین هواداران در جهان هستند و در برزیل و روسیه استادیومها را پر کردند. با توجه به تعداد زیاد مهاجران کلمبیایی در مکزیک و ایالات متحده، حضور قابل توجهی از "تب زرد" در این جام جهانی تضمین شده است.
تیم ملی کلمبیا هنوز درگیر روابط دشوار بین دولت دونالد ترامپ و دولت کلمبیا به رهبری گوستاو پترو نشده است. پترو در اکتبر ۲۰۲۵ به دلیل سیاستهای ناکارآمد در زمینه مواد مخدر، در لیست "کلینتون" دولت ایالات متحده قرار گرفت. با این حال، ملاقاتهای بین دو کشور تنشها را کاهش داده است.