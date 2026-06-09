به گزارش ایلنا، عمر آرتان، که قرار بود اولین داور سومالیایی در مرحله نهایی یک جام جهانی باشد، روز دوشنبه توسط فیفا از لیست داوران این تورنمنت حذف شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که او نتوانست وارد ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی میامی شود.

مقامات مهاجرت ایالات متحده هیچ دلیلی برای بازگشت آرتان ارائه نکرده‌اند، اما سومالی یکی از کشورهایی است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد. پس از گفتگو با مقامات آمریکایی، فیفا اعلام کرد که آرتان نمی‌تواند در این تورنمنت شرکت کند و در بیانیه‌ای اعلام کرد که "فیفا در فرآیندهای مهاجرت کشور میزبان، از جمله اعطای ویزا، مداخله نمی‌کند و مقامات به آنها اطلاع داده‌اند که وضعیت آرتان در حال حاضر تغییر نخواهد کرد."

آرتان در گفت‌وگو با نیویورک تایمز ابراز ناامیدی کرد و گفت: "من بسیار، بسیار ناامید هستم. من فقط یک داور هستم که سعی می‌کنم به رویای خود برسم، بزرگ‌ترین رویای زندگی‌ام: آمدن به جام جهانی."

یک مقام سفارت سومالی در نایروبی به بی‌بی‌سی گفت که پاسپورت دیپلماتیک آرتان به‌طور خاص برای تسهیل سفر او پس از مشکلات قبلی با ویزا صادر شده بود. آرتان گفت: "من مدارک و همه چیز را در دست داشتم. ویزای من به درستی بود. فکر می‌کنم آنها با کشور من مشکل دارند."

پس از مصاحبه ۱۱ ساعته مهاجرت، او به یک سلول بازداشت منتقل شد و چندین ساعت در آنجا ماند تا اینکه به پرواز بازگشت به استانبول سوار شد.

آرتان نمی‌تواند خارج از ایالات متحده بماند و تنها در کانادا یا مکزیک قضاوت کند، زیرا پیرلوئیجی کولینا، مسئول داوران فیفا، یک مرکز آموزشی برای ۵۲ داور و ۸۸ داور کمک‌داور این تورنمنت در میامی ایجاد کرده است. تمامی داوران باید در پایگاه فلوریدا بمانند تا آموزش، آمادگی و امنیت آنها تضمین شود.

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