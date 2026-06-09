به گزارش ایلنا، بسیاری از این سوپرستاره‌ها برای آخرین بار در این تابستان به میدان خواهند رفت و سوال این است که چه انتظاراتی از آن‌ها می‌توان داشت و در کشورهای خود چگونه به این چهره‌های با تجربه نگاه می‌شود.

در سپتامبر گذشته، لیونل مسی در آخرین بازی ملی خود در خانه، مقابل ونزوئلا، با احساسات خاصی وداع کرد. او گفت: "من بسیار خوشحالم که به این شکل به پایان می‌رسم، همیشه رویای چنین خداحافظی را داشتم. فکر نمی‌کنم بعد از این دیگر در جام جهانی بازی کنم، با توجه به سنم." مسی اکنون ۳۸ سال دارد و هنوز هم ستاره بزرگ تیم ملی آرژانتین است. خاویر زانتی، بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین، معتقد است که مسی هنوز هم می‌تواند ارزش زیادی برای تیم داشته باشد و گفت: "او بهتر از هر کس دیگری می‌داند که تیم به چه چیزی نیاز دارد و با بازیکنان خوبی بازی می‌کند."

کریستیانو رونالدو، که هنوز به دنبال کسب عنوان قهرمانی جهانی با پرتغال است، در پاسخ به این سوال که آیا این آخرین جام جهانی اوست، گفت: "قطعا، چون من ۴۱ سال دارم. من همه چیز را برای فوتبال داده‌ام و ۲۵ سال است که فعال هستم." رونالدو در طول دوران حرفه‌ای خود ۹۷۳ گل به ثمر رسانده و امیدوار است به عدد ۱۰۰۰ برسد. اما سوال این است که آیا او هنوز ستاره اول پرتغال است یا اینکه برونو فرناندس از او پیشی گرفته است. فرناندس، که به تازگی به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب شده، از رونالدو به خوبی یاد می‌کند و می‌گوید: "می‌خواهم جام جهانی را ببرم، نه تنها برای پرتغال، بلکه برای همه چیزهایی که رونالدو به فوتبال داده است."

نیمار، که روزگاری پرشور و بی‌پروا بود، اکنون به تدریج به سمت پایان دوران حرفه‌ای خود می‌رود. او در ابتدا به نظر نمی‌رسید که در فهرست تیم ملی برزیل قرار بگیرد، اما در نهایت نامش در لیست قرار گرفت. با این حال، او به دلیل مصدومیت ممکن است در اولین بازی مقابل مراکش غایب باشد.

در برزیل، نظرسنجی‌ای برگزار شد که در آن ۵۳ درصد از مردم خواستار حضور او در تیم ملی بودند، به ویژه جوانان. اما برخی دیگر نگران وضعیت بدنی او هستند.

لوکا مودریچ، که در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی با کرواسی است، ممکن است آخرین جام جهانی خود را تجربه کند. داریو سرنا، بازیکن سابق کرواسی، معتقد است که مودریچ باید خود را بازنشسته کند، اما او هنوز در تیم حضور دارد و می‌داند چه زمانی باید کنار برود.

محمد صلاح، که این فصل را به گونه‌ای دیگر تصور می‌کرد، اکنون در تلاش برای جبران در جام جهانی است. او به تازگی باید نقش مربیگری را برای استعداد جدید تیم، حمزه عبد الکریم، بر عهده بگیرد و به نظر می‌رسد که او به طور نمادین در حال انتقال مسئولیت‌ها است.

مانوئل نویر، که به زودی پس از یورو ۲۰۲۴ از فوتبال ملی خداحافظی خواهد کرد، به دلیل مصدومیت دروازه‌بان جانشینش دوباره به تیم ملی دعوت شده است. با این حال، احتمال اینکه این آخرین جام جهانی او باشد، زیاد است.

علاوه بر این بازیکنان، ممکن است چهره‌های دیگری نیز برای آخرین بار در جام جهانی حضور داشته باشند، از جمله ویرجیل فن دایک و کوین دی بروینه، که هر دو ۳۴ ساله هستند. فن دایک در مورد آینده‌اش در تیم ملی گفت: "من به آینده دور نگاه نمی‌کنم و هنوز سال‌های زیادی در حرفه‌ام دارم."

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