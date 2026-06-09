انقلاب بزرگ در سیتی؛ فهرست خروجیهای دوران پس از گواردیولا لو رفت
با نزدیک شدن به پایان دوران حضور پپ گواردیولا در منچسترسیتی، مدیران این باشگاه برنامه گستردهای برای بازسازی ترکیب و آغاز فصل جدیدی در ورزشگاه اتحاد تدارک دیدهاند.
به گزارش ایلنا، در حالی که جدایی پپ گواردیولا پس از یک دهه حضور روی نیمکت منچسترسیتی، نقطه پایان یکی از موفقترین دورههای تاریخ این باشگاه محسوب میشود، تغییرات گستردهتری نیز در راه است. پیش از این، باشگاه به صورت رسمی از پایان همکاری با برناردو سیلوا و جان استونز خبر داده بود؛ دو بازیکنی که سالها در موفقیتهای سیتی نقش پررنگی داشتند.
گزارشها حاکی از آن است که مدیران منچسترسیتی همزمان با برنامهریزی برای دوران پس از گواردیولا، احتمال خروج چند بازیکن دیگر را نیز بررسی میکنند. نیکو گونزالس، عمر مرموش، تیجانی ریندرز، ریکو لوییس، جیمز ترافورد، متئو کواچیچ و ناتان آکه از جمله نفراتی هستند که وضعیتشان برای فصل آینده قطعی نیست.
در این میان، نام برخی ستارههای کلیدی نیز در شایعات نقلوانتقالاتی دیده میشود. روبن دیاز و یوشکو گواردیول اگرچه در فهرست فروش باشگاه قرار ندارند، اما مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار گرفتهاند. همچنین گمانهزنیها درباره آینده رودری، هافبک اسپانیایی و برنده توپ طلا، همچنان ادامه دارد و از رئال مادرید به عنوان یکی از مشتریان جدی او نام برده میشود.
بر اساس این گزارش، تابستان پیشرو میتواند یکی از پرتحرکترین پنجرههای نقلوانتقالاتی تاریخ منچسترسیتی باشد؛ جایی که مدیران باشگاه در تلاش هستند همزمان با پایان عصر گواردیولا، ساختار جدیدی را برای آینده تیم شکل دهند.