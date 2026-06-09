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سوت افتتاحیه جام جهانی تاریخ به یک برزیلی رسید

سوت افتتاحیه جام جهانی تاریخ به یک برزیلی رسید
کد خبر : 1796594
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با اعلام رسمی فیفا، ویلتون سامپایو، داور سرشناس برزیلی، برای قضاوت دیدار افتتاحیه و حساس جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه افسانه‌ای آزتکا انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، ویلتون سامپایو، داور ۴۴ ساله برزیلی، از سوی فیفا برای قضاوت دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی انتخاب شده است؛ مسابقه‌ای از گروه A که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن) در ورزشگاه نمادین و خاطره‌انگیز آزتکا در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد.

سوت افتتاحیه جام جهانی تاریخ به یک برزیلی رسید

تیم داوری

سامپایو در این مسابقه توسط تیم داوری مورد اعتماد و هموطنش همراهی خواهد شد؛ برونو پیرس و برونو بوشیلیا به عنوان کمک‌داوران برزیلی او در این بازی حضور دارند و خوان گابریل بنیتس پاراگوئه‌ای نیز به عنوان داور چهارم فعالیت خواهد کرد. همچنین وظیفه داور ذخیره به ادواردو کاردوزو، دیگر داور اهل پاراگوئه، محول شده است.

فناوری نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای را در این دیدار افتتاحیه جام جهانی ایفا خواهد کرد. اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) توسط نیکولاس گالو کلمبیایی هدایت می‌شود و خوان لارا از شیلی به همراه ژروم بریسار فرانسوی به عنوان دستیاران او در امر کمک‌داور ویدئویی فعالیت می‌کنند. حضور داورانی از کنفدراسیون‌های مختلف با این هدف برنامه‌ریزی شده است تا بی‌طرفی کامل و بالاترین سطح تجربه در مسابقه‌ای که از بیشترین میزان تماشا و حساسیت برخوردار است، تضمین شود.

سوت افتتاحیه جام جهانی تاریخ به یک برزیلی رسید

داوران افتتاحیه قبلی

انتخاب سامپایو نشان‌دهنده تداوم سنتی است که در آن فیفا برای آغاز تورنمنت به داورانی با تجربه‌های بین‌المللی تکیه می‌کند. در دوره‌های گذشته، دانیله اورساتو ایتالیایی مسئولیت قضاوت دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر (بازی قطر و اکوادور) را بر عهده داشت، در حالی که نستور پیتانا آرژانتینی قضاوت مسابقه افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (بازی روسیه و عربستان سعودی) را انجام داد.

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