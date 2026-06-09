به گزارش ایلنا، شانزده سال پس از به ثمر رساندن یکی از ماندگارترین گل‌های تاریخ جام جهانی، سیفیوه شابالالا بار دیگر خود را در تاروپود بازی افتتاحیه جام جهانی بین دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی دیده است. این شباهت و تقارن زمانی واقعاً شگفت‌انگیز است؛ درست مانند سال ۲۰۱۰، این دو کشور در تاریخ ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن) برای آغاز بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این بار صحنه نبرد به جای ژوهانسبورگ در کشور مکزیک خواهد بود و همین مسئله حس منحصربه‌فردی از دژاوو و تکرار تاریخ را برای بازیکنان و هواداران هر دو تیم زنده می‌کند. شابالالا زمانی به یک قهرمان ملی تبدیل شد که اولین گل جام جهانی ۲۰۱۰ را با شلیک پای چپ خیره‌کننده خود وارد دروازه مکزیک کرد. شادی گل معروف او همچنان به عنوان یکی از مشهورترین تصاویر آن تورنمنت باقی مانده و به تثبیت جایگاه او در تاریخ فوتبال آفریقای جنوبی کمک شایانی کرده است.

کری‌خوانی اسطوره مادیبا برای رفقای مکزیکی

در طول این سال‌ها، هافبک پیشین بافانا بافانا روابط صمیمانه و نزدیکی با کشور مکزیک و چند نفر از اعضای همان نسلی که در آفریقای جنوبی با آن‌ها روبه‌رو شده بود، برقرار کرده است. او پیوند دوستی عمیقی با ستاره‌های سابق مکزیک نظیر اسکار پرز و آندرس گواردادو دارد که ارتباطی پایدار را میان این دو کشور فوتبالی ایجاد کرده است.

این رفاقت‌ها هرگز باعث کاهش روحیه جنگندگی و رقابت‌طلبی او نشده است. شابالالا پس از پایان بازی اسطوره‌ها میان بازیکنان سابق هر دو کشور در ورزشگاه هیدالگو، در پاسخ به این سوال که آیا مکزیک باید پیش از دیدار افتتاحیه نگران آفریقای جنوبی باشد یا خیر، با اعتمادبه‌نفس بالایی گفت: "آیا مکزیک باید نگران باشد؟ البته. ما کاملاً آماده‌ایم. اینجا جام جهانی است."

صحبت‌های او جذابیت و حساسیت ویژه‌ای را به مسابقه‌ای که سرشار از تاریخ و نمادهای مختلف است، تزریق کرده است. برای مکزیک، این دیدار افتتاحیه فرصتی طلایی است تا جام جهانی خانگی را با یک پیروزی قاطع و مقتدرانه آغاز کند. برای آفریقای جنوبی نیز این یک موقعیت ایده‌آل است تا خاطرات فراموش‌نشدنی تورنمنت سال ۲۰۱۰ را دوباره زنده کند.

شانزده سال بعد از آن بازی به یاد ماندنی، مسیرهای این دو کشور بار دیگر به هم گره خورده است و نام شابالالا همچنان در قلب این داستان می‌درخشد.

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