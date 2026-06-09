ابراز خرسندی توخل از انتقال گوردون به بارسلونا

به گزارش ایلنا، توماس توخل خوشحالی و رضایت عمیق خود را از انتقال آنتونی گوردون، مهاجم تیم ملی انگلیس که در این تابستان جابه‌جایی بزرگ خود را به بارسلونا نهایی کرده است؛ ابراز کرد. گوردون پس از سپری کردن سه سال و نیم در نیوکاسل، با قراردادی به ارزش تقریبی ۸۰ میلیون یورو (۶۹.۳ میلیون پوند) راهی بارسلونا شد و سپس همراه با سه‌شیرها به جام جهانی رفت.

با وجود پشت سر گذاشتن یک فصل ضعیف در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، جایی که او در ۲۶ بازی تنها ۶ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل داد، گوردون در لیگ قهرمانان اروپا فوق‌العاده درخشان ظاهر شد. او در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ موفق شد ۱۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برساند تا پس از هری کین در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵، دومین بازیکن انگلیسی تاریخ باشد که در یک فصل از این مسابقات، تعداد گل‌های خود را دو رقمی می‌کند.

گوردون اکنون با این هدف راهی کاتالونیا می‌شود تا به بارسلونا برای کسب سومین عنوان قهرمانی متوالی در لالیگا کمک کند و همچنین طلسم این تیم برای بالا بردن جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را از سال ۲۰۱۵ بشکند.

واکنش طنز توخل به مقصد جذاب ستاره انگلیسی و وضعیت مبهم راشفورد

توخل به شوخی درباره این انتقال گفت: "این فوق‌العاده است! تماشای مسابقات برای من یک سفر بسیار جذاب و تفریحی خواهد بود. من فقط می‌توانم بازیکنان را تشویق کنم که به جاهای خوب و قشنگ بروند تا من هم بتوانم با پرواز به آنجا بروم و بازی آن‌ها را در لیگ قهرمانان اروپا تماشا کنم. او به یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان قدم خواهد گذاشت، جایی با سبکی کاملاً جدید از فوتبال و البته در فرهنگی که پیروزی در هر مسابقه اهمیت حیاتی دارد. او خودش این را می‌خواست و به دنبال یک ماجراجویی جدید بود. من برای او خوشحالم و فکر می‌کنم این جابه‌جایی برای کسب تجربه او بسیار مفید خواهد بود."

از سوی دیگر، مارکوس راشفورد، هم‌تیمی گوردون در تیم ملی انگلیس که معمولاً در همان پست وینگر چپ بازی می‌کند، نیز امیدوار است در این تابستان قرارداد خود با بارسلونا را دائمی کند. راشفورد در طول دوران حضور قرضی‌اش در جمع بلوگرانا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ موفق شد ۱۴ گل به ثمر برساند و ۱۱ پاس گل ثبت کند، هرچند که مدیران این باشگاه هنوز تصمیم نهایی خود را برای دائمی کردن قرارداد او نگرفته‌اند.

توخل در خصوص وضعیت همزمان گوردون و راشفورد اضافه کرد: "بله، این یک موقعیت جالب و تا حدودی عجیب است. آن‌ها می‌توانند همان کاری را که اینجا در تیم ملی انجام می‌دهند، در آنجا هم تکرار کنند؛ درست همان‌طور که ما این رقابت و هماهنگی را میان ساکا و مادوئکه می‌بینیم. باید منتظر بمانیم و ببینیم مارکوس چه تصمیمی خواهد گرفت. بدیهی است که من هیچ دخالتی در این ماجرا ندارم."

انتهای پیام/