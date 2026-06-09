تهدید تاج و تخت پادشاهان فوتبال درآمریکا
غولهایی که به دنبال به زانو درآوردن مسی، رونالدو و امباپه هستند
در آستانه آغاز جام جهانی، پنج پدیده نابغه و شگفتانگیز از اروپا تا آمریکای جنوبی سریعتر از هر زمان دیگری در حال اوجگیری هستند تا جایگاه ابرستارههای بزرگ فوتبال جهان را به چالش بکشند.
به گزارش ایلنا، برای دههها، بزرگترین صحنه فوتبال جهان به ستارههای تثبیتشده و شناختهشده تعلق داشت؛ بازیکنانی در اواخر دهه بیست زندگی خود که به تکامل رسیده بودند و بار سنگین انتظارات یک ملت را به دوش میکشیدند. اما این بار، نسل جدید منتظر اجازه کسی نمیماند؛ آنها زودتر، پرسرصداتر و آماده برای تسخیر این صحنه از راه رسیدهاند. در مرکز این موج خروشان، لامین یامال قرار دارد.
لامین یامال رهبری یک عصر جدید را در جام جهانی بر عهده دارد
او فقط یک نوجوان آیندهدار نیست، بلکه از همین حالا در حال شکل دادن به بازیها در بالاترین سطح ممکن است. او در ۱۶ سالگی برای تیم ملی اسپانیا بازی کرد و در ۱۷ سالگی با به ثمر رساندن یک گل خیرهکننده در نیمهنهایی، بر مسابقات یورو مسلط شد و به عنوان جوانترین بازیکن تاریخ که قهرمان این تورنمنت شده، نام خود را ثبت کرد و در عین حال در بخش پاس گل نیز صدرنشین شد.
چیزی که یامال را متمایز میکند، نه تنها استعداد او، بلکه زمانبندی بی نظیرش است؛ او دقیقاً در زمانی پا به جام جهانی میگذارد که دیگر تجربه تنها سرمایه موجود در فوتبال نیست. سرعت فوتبال افزایش یافته است؛ بازیکنان اکنون زودتر به اوج میرسند، سریعتر سازگار میشوند و زودتر از هر زمان دیگری روی بازیها تأثیر میگذارند.
اسپانیا میتواند یک نوجوان دیگر را هم با خود همراه داشته باشد؛ پائو کوبارسی، مدافعی که از هماکنون در مسابقات کلیدی به او اعتماد شده و به عنوان یک مهره بنیادین برای تیم ملی در حال ظهور است. همین موضوع به تنهایی گویای داستان است؛ یکی از سختگیرترین فرهنگهای فوتبالی جهان، به نوجوانان در ستون فقرات و شاکله اصلی تیم خود اعتماد کرده است.
از مکزیک، گیلبرتو «گیل» مورا به عنوان یک استعداد نسلی ظهور میکند که مقدر شده تاریخ فوتبال مکزیک را بازنویسی کند؛ آن هم پس از اینکه در ۱۷ سالگی، به عنوان جوانترین بازیکن حاضر در یک دوره جام جهانی شناخته شد، رکوردهای حرفهای لیگ مکزیک (Liga MX) را شکست و به عنوان یکی از ارزشمندترین استعدادهای جوان این کشور مورد توجه قرار گرفت.
یک موج جهانی از استعدادهای نوجوان آماده شکستن مرزها است
از اکوادور، کندری پائز بعد دیگری از این ماجرا را به نمایش میگذارد؛ یک نیروی خلاق که با پختگی فراتر از سنش بازی میکند، به ریتم بازی شکل میدهد، فضاها را پیدا میکند و مسئولیت یک ملت فوتبالی را که تشنه مطرح شدن در سطح جهان است، به دوش میکشد.
لوکا ووشکوویچ، مدافع میانی کروات، نمادی از تکامل بعدی مدافعان است؛ بلندقامت، مسلط و راحت با توپ، او نشان میدهد که این پست چگونه در حال تغییر است. مدافعان دیگر فقط متوقفکننده مهاجمان نیستند، بلکه آنها بازیسازانی از اعماق خط دفاعی به شمار میروند.
نسلهای قبلی برای رشد کردن و جا افتادن در جام جهانی به زمان نیاز داشتند، اما این نسل در حال رشد کردن در درون جام جهانی است. تاریخ پیش از این هم شاهد ردپای نوجوانان بوده است؛ پله این کار را انجام داد، امباپه هم انجام داد. اما سال ۲۰۲۶ متفاوت به نظر میرسد؛ نه به خاطر یک بازیکن خاص، بلکه به این دلیل که چه تعداد از آنها به طور همزمان با هم از راه رسیدهاند.
منبع: beinsport