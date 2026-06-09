نامه احساسی همسر ژوتا به کاپیتان اسکاتلند: دیوگو در جام جهانی کنار تو خواهد بود

به گزارش ایلنا، همسر دیوگو ژوتا، مهاجم فقید تیم ملی پرتغال، در نامه‌ای خطاب به اندرو رابرتسون، کاپیتان تیم ملی اسکاتلند و هم‌تیمی سابق ژوتا در لیورپول، تأکید کرد که او در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها نخواهد بود و یاد و رؤیای دوست از دست‌رفته‌اش نیز همراهش خواهد ماند.

ژوتا تابستان گذشته در سن ۲۸ سالگی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. او اندکی پیش از این حادثه به تیم ملی پرتغال برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ کمک کرده بود.

این مهاجم پرتغالی که ۴۹ بازی ملی در کارنامه داشت، هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد. او جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا از دست داده بود.

اندرو رابرتسون پس از قطعی شدن صعود اسکاتلند به جام جهانی در ماه نوامبر گفته بود: «امروز نمی‌توانستم دیوگو ژوتا را از ذهنم بیرون کنم. بارها درباره حضور در جام جهانی صحبت کرده بودیم؛ چون او جام جهانی قبلی را با پرتغال از دست داده بود و من هم همراه اسکاتلند غایب بودم. مطمئنم امروز از آن بالا لبخند می‌زند.»

در نامه‌ای که فیفا آن را منتشر کرده، روته کاردوسو، همسر ژوتا و مادر سه فرزند او، خطاب به رابرتسون نوشته است:«دیوگو همیشه از تو صحبت می‌کرد؛ از دوستی‌ای که میان شما شکل گرفته بود، از نبردهایی که کنار هم پشت سر گذاشتید، از چالش‌ها، خنده‌ها، گفت‌وگوهای فوتبالی و رؤیاهایی که با هم داشتید. جام جهانی یکی از همان رؤیاها بود؛ رؤیایی که هر دوی شما با همان اشتیاقی که در زمین فوتبال داشتید، در کنار هم پرورش دادید.»

او در ادامه افزود:«وقتی صحبت‌های تو را شنیدم و فهمیدم در روز صعود اسکاتلند به جام جهانی چه احساسی داشتی، متوجه شدم که دیوگو هرگز واقعاً زمین فوتبال را ترک نکرده است. حالا که به جام جهانی رسیده‌ای، تنها به این مسابقات نخواهی رفت. رؤیای او را نیز با خودت می‌بری. وقتی وارد زمین شوی، فقط خودت نخواهی بود؛ دیوگو هم در افکارت، در قدم‌هایت و در قلبت کنار تو خواهد بود.»

همسر ژوتا همچنین از رابرتسون به خاطر زنده نگه داشتن یاد این مهاجم پرتغالی قدردانی کرد و نوشت: «از تو ممنونم که او را فراموش نکردی. ممنونم که او را با خودت حمل می‌کنی. ممنونم که درد فقدان را به قدرت و به چیزی چنین زیبا تبدیل کردی. ما نیز در خانه هر روز همین کار را انجام می‌دهیم. او به تو افتخار می‌کرد و همچنان به تو افتخار می‌کند. اندی، این رؤیا را حفظ کن؛ هم برای خودت و هم برای او زندگی‌اش کن.»

فیفا همچنین ویدئویی از رابرتسون منتشر کرد که در آن این نامه را می‌خواند. کاپیتان اسکاتلند پس از مطالعه نامه از کاردوسو تشکر کرد و گفت این پیام برای مدت بسیار طولانی در ذهنش باقی خواهد ماند.

رابرتسون که پس از جدایی از لیورپول به تاتنهام پیوسته است، درباره دوست فقیدش گفت: «او را در قلبم حمل خواهم کرد. می‌دانم در بازی اول، بازی دوم، بازی سوم و امیدوارم حتی فراتر از آن، کنارم خواهد بود. او همیشه حضور دارد. خاطراتش همیشه با ما هستند؛ گاهی با یادشان می‌خندیم و گاهی اشک می‌ریزیم. در تورنمنتی به بزرگی جام جهانی که سرشار از احساسات است، قطعاً بیش از همیشه به او فکر خواهم کرد. من فقط برای خودم بازی نمی‌کنم؛ برای هر دوی ما به میدان می‌روم.»

جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای برگزار می‌شود. اسکاتلند که برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت، در مرحله گروهی با هائیتی، مراکش و برزیل هم‌گروه است.

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