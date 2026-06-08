تمرین بدنسازی و پیادهروی ملیپوشان در شروع روز دوم اردوی مکزیک
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح دوشنبه تمرین بدنی انجام دادند.
به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دومین روز از حضور خود در مکزیک را با انجام تمرین بدنی آغاز کردند.
ملی پوشان با نظارت امیر قلعهنویی با حضور در سالن تمرین باشگاه تیخوانا، تمرینات بدنی خود را پشت سر گذاشتند.
این تمرین ٧۵ دقیقه به طول انجامید و پس از آن ملیپوشان با بازگشت به هتل و صرف ناهار، در تمرین پیادهروی روزانه برای تطبیق پذیری بهتر با ساعت محلی در مکزیک شرکت کردند.
بازیکنان تیم ملی عصر روز دوشنبه دومین تمرین خود را بر روی چمن باشگاه تیخوانا برگزار خواهند کرد.