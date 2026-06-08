خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین بدنسازی و پیاده‌روی ملی‌پوشان در شروع روز دوم اردوی مکزیک

تمرین بدنسازی و پیاده‌روی ملی‌پوشان در شروع روز دوم اردوی مکزیک
کد خبر : 1796198
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح دوشنبه تمرین بدنی انجام دادند.

به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دومین روز از حضور خود در مکزیک را با انجام تمرین بدنی آغاز کردند.

ملی پوشان با نظارت امیر قلعه‌نویی با حضور در سالن تمرین باشگاه تیخوانا، تمرینات بدنی خود را پشت سر گذاشتند.

این تمرین ٧۵ دقیقه به طول انجامید و پس از آن ملی‌پوشان با بازگشت به هتل و صرف ناهار، در تمرین پیاده‌روی روزانه برای تطبیق پذیری بهتر با ساعت محلی در مکزیک شرکت کردند.

‌بازیکنان تیم ملی عصر روز دوشنبه دومین تمرین خود را بر روی چمن باشگاه تیخوانا برگزار خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی