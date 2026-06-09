پیام جاهطلبانه کاپیتان سنگال: رویای قهرمانی در جام جهانی را داریم
کالیدو کولیبالی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، از آمادگی کامل خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و تأکید کرد سنگال با هدف صعود به مراحل پایانی و خلق یک شگفتی بزرگ وارد رقابتها میشود.
به گزارش ایلنا، مدافع تیم ملی سنگال، کالیدو کولیبالی، اعلام کرد که از نظر جسمانی برای حضور در جام جهانی آماده است و هدف اصلی تیم را صعود به مرحله یکچهارم نهایی عنوان کرد.
کولیبالی در مصاحبهای با برنامه «افتر فوت» از رادیو آرامسی گفت: «احساس خوبی دارم. ما کارها را به صورت هوشمندانه انجام دادیم و نمیخواستیم عجله کنیم.» این مدافع ۳۴ ساله به تازگی از مصدومیت در ناحیه ران راست که در تمرینات تیم الهلال عربستان به وجود آمده بود، بهبود یافته و از ۸ آوریل بازی نکرده است.
این بازیکن در دیدار دوستانه اخیر سنگال مقابل ایالات متحده که با نتیجه ۳ بر ۲ به پایان رسید، غایب بود، اما اعلام کرد برای بازی تدارکاتی مقابل عربستان سعودی در روز سهشنبه، ساعت ۲۰ به وقت برزیل آماده است. او افزود: «چند روزی است که به گروه برگشتهام. ببینیم آیا برابر عربستان بازی میکنم یا نه، این تصمیمی است که مربی خواهد گرفت.»
تیم ملی سنگال در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف فرانسه خواهد رفت؛ حریفی که در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۰۲ آن را شکست داده بود. کولیبالی در این باره گفت: «ما تمام تلاش خود را برای پیروزی خواهیم کرد، اما فراموش خواهیم کرد که در سال ۲۰۰۲ چه اتفاقی افتاد. ما اکنون در سال ۲۰۲۶ هستیم.»
او همچنین به اهمیت این بازی اشاره کرد و گفت: «میدانیم که این یک بازی بسیار مهم در آغاز رقابتها خواهد بود. همیشه میخواهیم رقابتها را به خوبی آغاز کنیم و این به معنای پیروزی است. این بازی مقابل یکی از بهترین تیمهای جهان خواهد بود و بسیاری از مردم آن را تماشا خواهند کرد.»
کولیبالی با اشاره به هدف اصلی تیم برای رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی گفت: «امیدواریم حداقل به این مرحله برسیم، این نخستین هدف ماست. همه ما یک رویا داریم. این یک جام جهانی است و میدانیم که بسیار دشوار خواهد بود، اما همچنین میدانیم که استعداد، کیفیت، تواضع و حرفهایگری لازم برای پیشرفت را داریم. هدف ما این است که مردم سنگال را به رویا ببریم.»
او در پایان افزود: «میدانیم که تیمها و بازیکنان دیگری نیز در سطح جهانی وجود دارند. میدانیم که کار سختی در پیش داریم. هدف من این است که سنگال به دورهای پایانی برسد و چرا که نه، تا قهرمانی؟ این به معنای بازی کردن، تواضع، تحمل سختیها و داشتن انضباط است.»
در گروه I سنگال و فرانسه، تیمهای عراق و نروژ نیز حضور دارند.