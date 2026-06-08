هلند 2-1 ازبکستان؛ پیروز دشوار لاله های نارنجی در دیداری دوستانه
لالههای نارنجی در مسابقهای که انتظار میرفت به راحتی پیروز باشند، به زحمت و در ثانیههای پایانی برد را از آن خود کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند در آخرین بازی دوستانه خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه ۲-۱ مقابل ازبکستان به پیروزی رسید.
هر دو گل هلند در این بازی توسط کودی خاکپو و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. با در نظر گرفتن این که شاگردان فابیو کاناوارو برای نخستینبار در جام جهانی حضور دارند، این نتیجه اصلاً باب میل هواداران لالههای نارنجی نخواهد بود؛ به ویژه با در نظر گرفتن شکست هلند مقابل الجزایر در بازی قبلی.
از دیگر نکات مهم این بازی، آسیبدیدگی بارت فربروخن بود که به تعویض اجباری این دروازهبان منجر شد. این خبر پس از خط خوردن یورین تیمبر از لیست هلند به دلیل مصدومیت، نگرانی مضاعفی را برای علاقهمندان به این تیم رقم میزند.
این دو تیم، بازی دوستانه دیگری را هم امشب برگزار خواهند کرد، که در قالب دو نیمه ۳۵ دقیقهای و پشت درهای بسته برگزار میشود.