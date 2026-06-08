اتهام جنجالی به مالک باشگاه وستهام: شکایت هفت زن به اتهام آزار
دیوید سالیوان، هممالک باشگاه وستهام و میلیاردر مشهور، به سوءاستفاده از قدرت و شکار زنان برای روابط جنسی متهم شده است. این اتهامات از سوی هفت زن مطرح شده و به دههها قبل برمیگردد.
به گزارش ایلنا، چندین زن، دیوید سالیوان، میلیاردر و هممالک باشگاه وستهام را به سوءاستفاده از قدرت و شکار آنها برای روابط جنسی متهم کردهاند، که در برخی موارد این زنان در دوران نوجوانی بودند. این اتهامات در یک تحقیق مشترک بین بیبیسی پانوراما و روزنامه تایمز کشف شده و به دهه ۱۹۸۰ برمیگردد. تمامی این زنان در اوایل دهه بیست سالگی خود و به عنوان مدلهای جوانی بودند که به دنبال کار در روزنامههای ورزشی او بودند.
این زنان سالیوان را به رفتارهای جنسی استثماری و شکارچیانه متهم کردهاند، از جمله فشار به آنها برای برقراری رابطه جنسی در جلسات کاری، جایی که او وعده ارتقاء شغلی در ازای خوابیدن با او یا انجام رابطه جنسی دهانی را میداد. یکی از آنها، فلورانس (نام مستعار)، گفت که احساس میکرد مجبور به برقراری رابطه جنسی با او شده است، هرچند که نمیخواست.
سالیوان، ۷۷ ساله، بهطور قاطع این اتهامات را رد کرده و گفت که این ادعاها در دورهای مطرح شده که او از طریق پورنوگرافی، روزنامهها و فوتبال ثروت زیادی کسب کرده است. او روز شنبه، چند ساعت پس از تأیید بیبیسی پانوراما و تایمز برای انتشار این تحقیق، از سمت خود به عنوان رئیس مشترک وستهام استعفا داد و گفت که میخواهد بر مبارزه با آنچه که "اتهامات نادرست و کاملاً کذب" مینامد، تمرکز کند.
سالیوان همچنین بهطور جداگانه اعتراف کرده که در دهه ۱۹۹۰ برای رابطه جنسی با دختری که او میگوید ۱۶ یا ۱۷ ساله بوده، پول پرداخت کرده است. در آن زمان، او در اوایل چهل سالگی بود و تنها در سال ۲۰۰۳ بود که پرداخت پول برای رابطه جنسی با یک دختر ۱۶ یا ۱۷ ساله غیرقانونی شد.
در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، سالیوان به عنوان یک دروازهبان قدرتمند برای زنانی که امیدوار به داشتن شغف در مدلینگ بودند، شناخته میشد. فلورانس گفت که او در یک جلسه کاری در خانهاش به او گفته که اگر با او رابطه جنسی داشته باشد، یکی از "دختران معمولی" روزنامههایش خواهد بود. او در سن ۲۰ سالگی سعی کرد بهانههایی بیاورد، از جمله اینکه در دوران قاعدگی است، اما سالیوان او را به یک اتاق خواب هدایت کرد و شروع به برقراری رابطه جنسی با او کرد.
دو زن دیگر نیز گفتند که احساس کردند هیچ گزینهای جز خوابیدن با او ندارند تا از آسیب به آینده شغف مدلینگ خود جلوگیری کنند و سالیوان را به سوءاستفاده از قدرت متهم کردند. یکی از آنها گفت: "او از جوانان سوءاستفاده میکرد."
اکثر زنان خواستار ناشناس ماندن بودند، زیرا از سالیوان میترسیدند و نگران عواقب احتمالی بودند. خبرنگاران ما جزئیات حسابهای آنها را با استفاده از یادداشتهای روزانه، سوابق پلیس و مصاحبه با دوستان و خانواده که به آنها اعتماد کرده بودند، تأیید کردهاند.
تحقیقات ما همچنین سوالاتی را برای مقامات فوتبال درباره آنچه که در مورد رفتار او شناخته شده است، مطرح میکند. فلورانس گفت که در سال ۱۹۹۹ در یک جلسه کاری در خانهاش با سالیوان آشنا شده است. او به یاد میآورد که در آن زمان با دوست پسرش به عمارت سالیوان در اسکس رفته بود و در حالی که او در دفتر سالیوان بود، دوست پسرش در جایی دیگر منتظر بود.
فلورانس گفت که او به خاطر رفتار سالیوان احساس "کثیفی" و "نفرت" کرده و این تجربه بر سلامت روانی او تأثیر منفی گذاشته است. او همچنین گفت که سالها از گفتن این موضوع به کسی خودداری کرده و به پلیس مراجعه نکرده است، زیرا فکر میکرد یک مدل جذاب به او باور نخواهد شد.