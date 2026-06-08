اوریگی در ۳۱ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، دیووک اوریگی دو سال پس از آخرین بازی حرفه‌ای خود، بازنشستگی از فوتبال را اعلام کرد.

ستاره بلژیکی در رسانه‌های اجتماعی خود نوشت: «هدف من در این بازی به سرانجام رسید. من به رویاهای کودکی‌ام جامه عمل پوشاندم، در بزرگ‌ترین میادین فوتبال بازی کردم و بزرگ‌ترین جام‌ها را بردم. بابت تمام این‌ها شکرگزار خداوند هستم. به همه هوادارانم، باشگاه‌ها، هم‌تیمی‌هایم و خانواده‌ام می‌گویم، این دستاوردها برای همیشه مال ما خواهد بود. متشکرم. مأموریت به پایان رسید. اکنون وارد مسیر و دعوت بعدی زندگی‌ام می‌شوم. سفر همچنان ادامه دارد. با عشق، دیووک اوریگی.»

از زمان جدایی از لیورپول در سال ۲۰۲۲، دوران فوتبال اوریگی طی دوره‌های حضورش در آث میلان و ناتینگهام فارست به تدریج رو به افول رفت. این بازیکن بلژیکی با انتقالی آزاد از لیورپول به میلان پیوست و تا دسامبر ۲۰۲۵ با این تیم قرارداد داشت. با این حال، دوران حضور او در جمع غول‌های ایتالیایی چندان موفقیت‌آمیز نبود و او در ۳۶ بازی تنها دو گل به ثمر رساند.

او پس از یک سال حضور در سن‌سیرو، با قراردادی قرضی راهی ناتینگهام فارست شد و در آنجا نیز در ۲۲ بازی (که ۸ بار آن در ترکیب اصلی در تمامی رقابت‌ها بود) تنها یک بار گلزنی کرد. اوریگی در استادیوم سیتی گروند مقابل لیورپول نیز در ترکیب اصلی قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که لیورپول در دقیقه ۹+۹۰ گل پیروزی‌بخش و حیاتی خود را به ثمر رساند تا قرمزها در کورس قهرمانی به برتری ۱-۰ برسند.

او در تابستان به میلان بازگشت اما دیگر فرصت بازی پیدا نکرد و در نهایت ۱۸ ماه بعد، قراردادش با این باشگاه به پایان رسید و بازیکن آزاد شد.

اوریگی فوتبالش را از خنک شروع کرد و سپس راهی لیل شد. با درخشش در این باشگاه بود که سال 2014 به لیورپول پیوست و هشت فصل خاطره‌انگیز را پشت سر گذاشت.

تعویضی طلایی کلوپ بهترین شب خود را در بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان سال 2019 تجربه کرد و با گلزنی در آن بازی کمک کرد لیورپول باخت 3-0 بازی رفت برابر بارسا را با برتری 4-0 جبران کند و به فینال برود. او در بازی نهایی نیز دروازه تاتنهام را باز کرد. اوریگی همچنین 32 بازی ملی نیز برای بلژیک انجام داد و سه گل به ثمر رساند.

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