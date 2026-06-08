عذرخواهی رسمی یاسین سلمانی از پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌ها تنش میان یاسین سلمانی و باشگاه پرسپولیس، نشانه‌های آشتی میان دو طرف نمایان شده است. هافبک جوان سرخپوشان روز دوشنبه با حضور در ساختمان باشگاه با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه و محسن خلیلی، معاون امور ورزشی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سلمانی پس از این جلسه گفت: «فرصت خوبی فراهم شد تا با مدیران باشگاه صحبت کنم. امیدوارم عذرخواهی من را بپذیرند و برای ادامه حضورم در پرسپولیس با کادرفنی گفت‌وگو شود.»

او با پذیرش انتقادها اظهار داشت: «حق با باشگاه، کادرفنی و هواداران است. دلخوری آنها کاملاً طبیعی است اما اگر بار دیگر به من اعتماد شود، تلاش می‌کنم همان بازیکنی باشم که همه انتظار دارند.»

هافبک پرسپولیس درباره شرایط خود نیز گفت: «پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت طولانی، در مقطعی تصمیمات اشتباهی گرفتم و از مسیر تیم فاصله گرفتم. امروز با آمادگی کامل روحی، روانی و جسمانی برگشته‌ام تا گذشته را جبران کنم و دوباره در خدمت پرسپولیس باشم.»

سلمانی همچنین درباره وضعیت قراردادش عنوان کرد: «یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و در صورت موافقت باشگاه و کادرفنی، با تمام وجود برای این تیم بازی خواهم کرد.»

این بازیکن در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل بدون دریافت رضایت‌نامه راهی اردوی مس رفسنجان شد و حتی در یکی از دیدارهای دوستانه این تیم نیز به میدان رفت؛ اتفاقی که خشم مدیران پرسپولیس را به دنبال داشت و در نهایت به کنار گذاشته شدن او منجر شد.

با وجود تمام حواشی گذشته، کمبود بازیکن در اردوی سرخپوشان و تغییر فضای حاکم بر باشگاه، احتمال بازگشت یاسین سلمانی را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.

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